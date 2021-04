Funerali del Principe Filippo, ci saranno 30 persone: ecco chi presenzierà

I funerali del Principe Filippo si terranno in forma strettamente privata per tre motivi: il marito della regina Elisabetta aveva espresso tale desiderio, dicendo a modo suo di non voler “confusione” quando sarebbe morto; il secondo motivo si lega invece alla stretta attualità, ossia all’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus che non permette cerimonie pubbliche che favoriscono assembramenti; il terzo è invece connesso ai protocolli dei reali. Al consorte della sovrana, a differenza di Lady Diana e della Regina madre, non spettano funerali di Stato né onori particolari.

Per questo saranno in pochissimi a partecipare alla cerimonia funebre. Fonti di Buckingham Palace – secondo quanto riferisce The Telegraph – hanno fatto sapere che la regina e il suo staff si atterrano alle norme anti Covid in vigore che permettono al massimo la presenza di 30 persone all’evento. Quindi è questo il numero di persone che ci saranno per l’addio ultimo al Principe. Non solo: Buckingham Palace pare che diramerà un comunicato ai sudditi, chiedendogli di non provare in alcun modo ad assistere o prendere parte agli eventi che concerneranno il rito funebre.

I funerali saranno organizzati dall’ufficio del Lord Chamberlain e si celebreranno tra circa una settimana. Molto probabilmente sabato 17 aprile 2021. Dopodiché il duca di Edimburgo sarà sepolto nella volta della famiglia reale sotto la cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. La salma del marito della regina resterà nella Cappella di San Giorgio fino al giorno del funerale. Cappella che non sarà raggiungibile dai cittadini. Anche l’iniziativa di aprire libri di cordoglio in varie zone del Regno Unito, così da concedere ai sudditi una sorta di partecipazione al lutto, è stata archiviata. Non se ne farà nulla.

Funerali del Principe Filippo: chi ci sarà e chi no

Da quel che è emerso, quando si svolgeranno i funerali, Elisabetta avrà al suo fianco i membri più anziani della famiglia. Inoltre si prevede che ci sarà una rapida veglia privata accanto alla bara a cui dovrebbero prendere parte i figli della sovrana e di Filippo. Trattasi del Principe di Galles, Carlo, della Principessa Reale, Anna, del Duca di York, Andrea, e del Conte di Wessex, Edoardo.

Funerali del Principe Filippo: Harry torna in Inghilterra, dubbi su Meghan

In queste ore sono molti coloro che si chiedono se ci saranno anche il Principe Harry e la moglie Meghan Markle. Il nipote della regina è fuori di dubbio che rientrerà dagli Usa. Non chiaro se ci sarà la sua consorte, che è in dolce attesa del secondo figlio e in rotta con la Royal Family.

Dei trenta che presenzieranno ai funerali, oltre a quelli già citati, ci dovrebbero essere il duca e la duchessa di Cambridge; il principe Carlo e Camilla, duchessa di Cornovaglia; il principe Andrea e i suoi figli, la principessa Eugenia e Beatrice e il principe Edward e Sophie, contessa del Wessex. Come è consuetudine, si prevede anche la presenza del premier inglese, carica attualmente ricoperta da Boris Johnson.