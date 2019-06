Megan Montaner parla senza filtri del compagno e del figlio

La popolarità non ha cambiato Megan Montaner. A 32 anni l’attrice è una delle più richieste in Spagna e in Italia eppure è rimasta con i piedi ben a terra. Gran parte del merito va alla famiglia dell’interprete lanciata dal personaggio di Pepa nella soap opera Il Segreto. Il compagno Gorka e il figlio Kael, che ha da poco compiuto due anni, aiutano la Montaner a non montarsi la testa e a condurre una vita assolutamente normale fuori dal set. Un’esistenza fatta di semplicità e concretezza, con poche frivolezze. Per questo Megan, quando finisce di lavorare, corre subito a casa, il suo porto sicuro dove l’attendono i suoi grandi amori. Amori che sono rimasti gli stessi, nonostante il successo, la popolarità e l’evidente benessere economico.

Megan Montaner è legata a Gorka da ben sei anni

“Sono felice e cerco di trovare tutto il tempo che serve per la mia famiglia. Per me è importante. Sono una donna e una mamma felice, serena, e penso che tutto si possa conciliare: amore, casa e lavoro”, ha dichiarato Megan Montaner al settimanale Tele Sette. L’attrice è fidanzata ormai da tempo con Gorka, un biologo marino conosciuto durante una vacanza. I due sono molto uniti e affiatati ma per il momento non sono interessati al matrimonio. Del resto hanno già costruito una bellissima famiglia con il piccolo Kael, venuto al mondo nel 2017.

I progetti lavorativi di Megan Montaner

Non solo famiglia: Megan Montaner tiene molto alla sua carriera. Ed è per questo che non si è mai fermata, neppure durante il periodo della gravidanza. Dopo il successo ottenuto con Il segreto ha recitato in molte serie tv, l’ultima delle quali è la produzione italo-spagnola Lontano da te. Subito dopo Megan ha lavorato a Velvet Coleccion, lo spin off di Velvet, e ha da poco iniziato le riprese di 30 monete, film che andrà in onda sulla HBO.