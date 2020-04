Megan Montaner e il figlio Kael: quarantena in famiglia per l’attrice

Megan Montaner oggi: in quarantena con il figlio Kael e il compagno Gorka

Quarantena di giochi, divertimento e risate per Megan Montaner. La nota attrice spagnola sta vivendo questo periodo difficile con il figlio Kael, 3 anni, e il compagno Gorka. Come testimoniano le numerose foto su Instagram l’ex Pepa de Il Segreto sta facendo di tutto per far divertire il suo bambino (tra i tanti hobby yoga e pittura), costretto a festeggiare il suo compleanno tra le mura domestiche. Lo scorso 21 aprile Kael ha spento tre candeline ma mamma Megan ha fatto il possibile per renderlo un compleanno indimenticabile. Palloncini gonfiabili, un costume da super eroe, una gustosa torta…et voilà, il gioco è fatto! Con pochi ingredienti la Montaner è riuscita a far divertire molto il suo bambino, come provano gli scatti e i video postati sui social network.

Megan Montaner lontana dal lavoro e più social durante la quarantena

In questi mesi complicati Megan Montaner ha rispolverato il suo rapporto con i social network, decisamente più attivo rispetto al passato. Tanti i post condivisi nelle ultime settimane, tra cui un dolce scatto con il compagno (lo trovate più in basso), il biologo Gorka. La relazione tra i due va avanti da sette anni ma l’attrice è sempre stata molto riservata sulle sue faccende di cuore. Non si è mai esposta troppo ma oggi, senza troppi fronzoli, ha voluto condividere con i fan il lato più intimo e romantico della sua vita privata.

Interrotte le riprese de La caccia 2, la serie tv con Megan Montaner

A causa dell’emergenza Coronavirus, Megan Montaner è rimasta a casa: nelle ultime settimane sono state sospese le riprese de La caccia 2, sequel della fortunata fiction trasmessa lo scorso anno anche in Italia. Intanto la 32enne è protagonista in Spagna, su Tele 5, con la fiction italo-spagnola Lontano da te, dove recita accanto ad Alessandro Tiberi. La fiction è in replica nel nostro paese ogni sabato pomeriggio alle 14 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediasetplay.