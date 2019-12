La caccia 2 con Megan Montaner: stagione confermata, le anticipazioni

La caccia-Monteperdido: la seconda stagione della serie con Megan Montaner è già stata confermata

Questa sera è andato in onda l’ultimo intenso appuntamento con La caccia-Monteperdido. Il thriller psicologico spagnolo con Megan Montaner protagonista ha tenuto incollati tantissimi telespettatori e il successo che la serie ha ottenuto, soprattutto in Spagna, ha portato la produzione a confermare la seconda stagione che con alte probabilità andrà in onda nel 2020, ma non sappiamo ancora quando arrivare nel nostro paese. La storia del rapimento di Ana e Lucia e tutti i segreti degli abitanti del paese iberico di Monteperdido è piaciuta al pubblico tanto spagnolo tanto quello italiano. Conosciamo già la trama e il titolo che la prossima stagione avrà, ancora protagonista la tanto amata Pepa de Il Segreto.

La caccia 2: il titolo della seconda stagione e le primissime anticipazioni

Con l’ultima puntata de La caccia-Monteperdido abbiamo scoperto chi ha rapito le due bambine Ana e Lucia all’età di 11 anni e anche il motivo che lo ha portato ad un comportamento così grave. Nella seconda stagione, la cui conferma è stata ufficializzata lo scorso 20 agosto dall’emittente iberica Televisión Española, la storia cambierà di ambientazione, lasciando i bellissimi paesaggi dei Pirenei spagnoli per approdare nella Sierra de Tramontana, la catena montuosa delle Isole Baleari. Proprio il cambio di location, ha portato anche un cambiamento nel titolo della seconda stagione, che prenderà il nome de La caccia. Tramontana. Sarà dunque questa la località in cui Sara Campos e Victor Gamero inizieranno le nuove indagini. Per ora non si hanno importanti anticipazioni sulla trama. Ma il cambiamento di ambientazione fa immaginare che la storia di Ana e Lucia è finita per sempre.

La caccia 2: quando arriverà in Italia?

Per ora non si hanno molti dettagli sulla nuova stagione de La caccia. Da quanto apprendiamo in giro per il web, il cast inizierà le riprese a marzo 2020. E per un breve calcolo, immaginiamo che i nuovi otto episodi arriveranno, almeno sulla tv spagnola, nell’autunno del prossimo anno. Ma non si ancora quando potremmo vedere, in Italia, le nuove puntate.