Megan Montaner e Alessandro Tiberi a Verissimo: “Non sono fidanzati!”

Megan Montaner e Alessandro Tiberi insieme a Verissimo: sono i protagonisti di Lontano da te

Megan Montaner e Alessandro Tiberi sono i protagonisti della nuova fiction di Canale 5, Lontano da te. I due attori sono stati ospiti dell’ultima puntata di Verissimo e hanno presentato la serie televisiva che li vedrà in onda a partire dal 9 giugno. Si tratta di una fiction forse mai vista prima, ma sottolineiamo il forse. I due interpretano Massimo e Candela, un uomo italiano e una donna spagnola che si incontreranno per caso. Da quel momento i loro destini saranno inevitabilmente intrecciati. Una storia che si divide tra Roma e Siviglia, i due personaggi inizieranno a immaginare e vedere l’altro in ogni luogo. Fino a quando l’immaginazione diventerà realtà… Si tratta di una co-produzione tra Italia e Spagna, anche se nel paese iberico non è stata ancora resa nota la data di messa in onda. Silvia Toffanin non ha voluto parlare solo di Lontano da te, ma anche dei due attori ovviamente!

Silvia Toffanin chiarisce: “Megan e Alessandro non sono fidanzati!”

Presentandoli e vedendoli insieme, la conduttrice non ha potuto fare a meno di esprimere il suo apprezzamento: “Siete bellissimi insieme”. Rendendosi conto però che potevano essere parole fraintendibili, ha subito precisato: “Non sono fidanzati! Ma sono insieme per una fiction”. Rivolgendosi a Megan Montaner, le ha domandato del figlio: “A volte è complicato lavorare e fare la mamma. Non posso stare con lui tutto il tempo che vorrei, ma ci provo. Ha due anni, parla ed è un chiacchierone”. La conduttrice ha chiesto alla Montaner a quale dei suoi personaggi è più affezionata, ma lei non ne ha uno in particolare. No, neanche a Pepa del Segreto: la porta nel cuore, con lei ha imparato tanto, ma non è il personaggio a cui è più legata!

Lontano da te, Megan Montaner e Alessandro Tiberi sono Massimo e Candela

Ma anche Alessandro Tiberi è genitore, ha due figli ma ne vorrebbe molti di più. Per ora lui e sua moglie si fermano a due: “È stata talmente una gioia per noi. Saremmo veramente contenti di farne un altro. La vita non sempre ti permette di fare tutto quello che vuoi, diciamo che due… Siamo felici così”. Alessandro ha raccontato di aver doppiato Leonardo DiCaprio nei suoi primi due film, poi ha ripercorso la sua carriera con un filmato realizzato dalla redazione di Verissimo (che Silvia ha ringraziato a fine puntata, con gli occhi lucidi). Megan ha dato appuntamento al pubblico con Lontano da te, di cui vi abbiamo già rivelato molte curiosità: “È molto divertente, giuro”, ha detto l’amatissima attrice.