Lontano da te, la fiction con Megan Montaner: 5 cose da sapere

Curiosità Lontano da te: ecco cosa c’è da sapere

Lontano da te è la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi protagonisti. L’attrice spagnola – divenuta popolarissima in Italia grazie al personaggio Pepa de Il Segreto – è ritornata in Tv con una nuova fiction: questa volta, al suo fianco, non ci sarà Raoul Bova (hanno entrambi recitato in Fuoco amico), ma Alessandro Tiberi, volto noto di Tutto può succedere. Attori che non hanno bisogno di troppe presentazioni e che regaleranno sicuramente una fiction di qualità. Lei è la ballerina Candela, lui Massimo (un imprenditore romano): due ragazzi diversi, lontani anni luce, ma che, per uno strano caso del destino, si incontreranno sempre. All’inizio non si sopporteranno per nulla, ma poi…

Lontano da te: 5 curiosità sulla fiction con Alessandro Tiberi e Megan Montaner

Sulla fiction Lontano da te abbiamo scoperto alcune succulenti curiosità, che vi permetteranno di avere un’idea più precisa della trama, ma anche dei due attori protagonisti. Ecco quali sono le 5 cose che dovete assolutamente sapere su Lontano da te:

Il titolo originale di Lontano da te è Lejos De Ti, ma è stato presentato in altri paesi come Love, Innevitably; Lontano da te è stato girato in Spagna e Siviglia per otto settimane, altre otto a Roma e due a Praga; La fiction di Canale 5 verrà trasmessa in contemporanea in Italia e in Spagna; I due protagonisti sono uno italiano e l’altra spagnola; Megan Montaner si chiama Candela nella fiction, come la donna che Tristan prese come sua sposa dopo la morte di Pepa a Il Segreto.

Data e anticipazioni Lontano da te

Quando va in onda Lontano da te? Sappiamo la data precisa e anche le prime anticipazioni: una strana magia permetterà a entrambi di presentarsi nella vita dell’altro in momenti apparentemente slegati fra loro. Ma cosa c’è di vero dietro a questa sorta di sortilegio? Una romantic comedy che regalerà tanti momenti esilaranti e… un bel lieto fine?