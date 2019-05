Trama e quando comincia Lontano da te con Megan Montaner su Canale 5

Megan Montaner torna in tv. L’attrice diventata famosa con il ruolo di Pepa nella soap spagnola Il segreto sarà protagonista dell’estate di Canale 5. Partirà a breve, molto probabilmente il prossimo 9 giugno, la nuova fiction Lontano da te. Al momento Mediaset non ha ancora confermato la data ufficiale ma la serie dovrebbe andare in onda ogni domenica sera per sette settimane. Dopo Raoul Bova, Megan recita accanto ad un altro italiano: l’attore Alessandro Tiberi, noto per il suo ruolo da doppiatore e per la partecipazione al film di Woody Allen To Rome with Love. Ma di cosa parla Lontano da te, co-produzione italo-spagnola?

Anticipazioni sulla storia Lontano da te con Megan Montaner

Lontano da te racconta la storia di Candela e Massimo, i protagonisti interpretati da Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La prima è una ballerina di flamenco sregolata e pasticciona mentre il secondo è un imprenditore romano organizzato e preciso. La vita dei due, del tutto agli antipodi, viene stravolta a causa di un incantesimo in aeroporto. Pur abitando in paesi diversi, Massimo e Candela si materializzeranno l’uno nella vita dell’altro nelle circostanze più sorprendenti e inopportune (molte volte attraverso un ologramma), senza una spiegazione razionale. I due sono vittima di un sortilegio che stravolge le loro vite.

Le dichiarazioni dei protagonisti di Lontano da te

“Io sono quello inquadrato e preciso, lei è la rompiscatole che mi sconvolge la vita. Però, in effetti, da buon italiano e romano anche io ho una vita complicata e una famiglia difficile”, ha raccontato Alessandro Tiberi, che presta il volto a Massimo. Per indossare i panni di Candela Megan Montaner ha invece dovuto imparare a ballare il flamenco e a recitare con l’accento di Siviglia. “La vita di Candela è un caos: ha un figlio, una madre con la quale cerca di tenere in piedi la scuola di ballo e fatica ad arrivare a fine mese. È sempre di corsa e in ritardo su tutto, ma è una forza della natura per l’energia e la simpatia”, ha spiegato la Montaner.

Chi sono gli altri attori della fiction Lontano da te

Nel cast di Lontano da te ci sono altri attori, sia italiani sia spagnoli: Rosario Pardo, Pepón Nieto, Pamela Villoresi, Valentina Izumi, Carlos Librado, Celia de Molina e Roberto Campillo. Le riprese della serie sono avvenute tra l’Italia e la Spagna, più precisamente tra Siviglia e Roma. Alcune scene sono state girate pure in Repubblica Ceca, a Praga.