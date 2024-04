Mediaset trema: è guerra tra conduttori! Cosa sta succedendo

Speriamo che Piersilvio Berlusconi corra ai ripari perché Mediaset è una pentola a pressione pronta a esplodere! Un’indagine di Roberto D’Agostino punta i riflettori su una vera e propria guerra tra conduttori. Michelle Hunziker la più maleducata, Panicucci e Vecchi ancora ai ferri corti, e sono solo i primi nomi a uscire!

E’ di pochi giorni fa l’intervista che ha dato il via alla guerra in Mediaset.

Il regista e giornalista Gabriele Parpiglia si è confessato in casa sua, sul profilo di SDL Tv, per la prima volta si è tolto le vesti di conduttore per vestire quelle di intervistato e si è tolto tutti i sassolini dalle scarpe.

La Hunziker sarebbe peggio di Dottor Jekyll e Mr Hyde, e Michelle Impossible sarebbe stato un flop clamoroso nonostante i vertici Mediaset la portino su palmo di mano.

Ma la svizzera è solo la prima a essere nell’occhio del ciclone.

Panicucci e i ‘Vecchi’ rancori. Salterà qualche testa di Mediaset?

Dagospia lancia delle indiscrezioni a dir poco succulente: i camerini dei programmi Mediaset sarebbero dei covi di vipere.

Si torna sulla questione Panicucci-Vecchi: i due conduttori di Mattino 5 non hanno mai nascosto la loro rivalità.

Famosissimi i fuori onda in cui Federica, derubata del tempo in trasmissione, appellava Vecchi con termini galanti come ‘figlio di buona donna‘.

A quanto pare, la diatriba continua: la biondissima Federica avrebbe canzonato Francesco Vecchi dicendogli di stare tranquillo, che tanto da settembre tutto il programma sarà suo.

Che cosa vuole dire? Che forse si trasferirà in pianta stabile su Mattino 4?

Gli ascolti tuttavia le danno contro, abbiamo visto come la seconda parte di Mattino 5 e il suo seguito su Rete 4 siano dei flop.

Forse la Panicucci pensava che allontanandosi dal rivale avrebbe goduto di maggiore riscontro dal pubblico ma visto l’andazzo adesso ha un’altra paura: che da settembre davvero tutto finisca in mano a Vecchi e lei venga spedita su altre reti per via dei bassissimi ascolti.

Eppure, secondo Dagospia, non sarebbero solo i conduttori della mattina di Canale 5 ad essere arrivati ai ferri corti.

D’Agotino lancia tre indovinelli, invitando i suoi lettori a indovinare:

quale conduttrice si è finanziata da sola un programma che è stato un flop .

si è finanziata da sola un programma che è stato un . quale conduttrice famosissima stia utilizzando dei profili falsi social per offendere una collega

stia utilizzando dei per offendere una collega quale conduttore sia odiato dai dirigenti per via delle ipotetiche raccomandazioni politiche

Inutile dire che il primo pensiero vada alla Panicucci, che è volata su Rete 4 per togliersi Vecchi dai piedi, e alla fine sui piedi si è data una bella zappata.

Ma può essere anche la Hunziker e il Michelle Impossible flop, chiuso dopo solo tre puntate.

Ma chi sono i conduttori raccomandati e odiatori social?

Secondo D’Agostino i nomi sono facilmente indovinabili, potrebbero essere anche personaggi Rai?

Si tratta forse di Pino Insegno vista la sua vicinanza con la classe politica?

O Nunzia de Girolamo?

E’ solo questione di tempo e i nomi verranno fuori e lì sì che ci sarà da ridere a vedere chi cadrà e chi rimarrà!