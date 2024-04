Parpiglia e l’altra faccia della Hunziker: “Maleducata fuori dalla tv”

Gabriele Parpiglia, autore televisivo, conduttore e giornalista, ha sostenuto che Michelle Hunziker, quando non è ripresa dalle telecamere, è ben lontana dal tipo di donna sorridente e disponibile a cui sono abituati i teleutenti. Addirittura la firma di Chi Magazine è arrivato a definire la conduttrice svizzera una persona “maleducata”. Per dare vigore alla sua tesi ha narrato un episodio che sarebbe accaduto al compleanno del regista Roberto Cenci. I condizionali sono d’obbligo visto che la presentatrice, al momento, è stata in silenzio senza fornire la sua versione dei fatti.

Gabriele Parpiglia contro Michelle Hunziker: le rivelazioni del giornalista

Parpiglia ha parlato ai microfoni di Casa Sdl. In primis, senza troppo girarci attorno, ha affermato di essere in pessimi rapporti con la Hunziker, rifilandole pure una stoccata dal punto di vista televisivo. Ha sostenuto che Michelle Impossible sarebbe costato un occhio della testa a Mediaset, vale a dire “un milione di euro a puntata ma ha fatto un flop dietro l’altro“. In effetti il one woman show ha raccolto ascolti tutt’altro che entusiasmanti e, salvo colpi di scena, non dovrebbe essere riproposto nella prossima stagione nel palinsesto di Canale Cinque.

Il giornalista ha poi lanciato bordate durissime verso la conduttrice, parlando persino di odio e assicurando che il personaggio che si vede in video sarebbe ben diverso da quello che si incontra a livello privato:

“Fra me e Michelle Hunziker astio? Non c’è astio, c’è odio, che è diverso. Ma non da parte mia. Ma per il semplice motivo che ci sono delle cose che non si possono superare. Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti. In più vi dico che la vicenda di Doppia Difesa ancora non ha ricevuto risposte. Quindi è una persona che nasconde qualcosa di serio verso un argomento ancora più serio”.

La menzione a Doppia Difesa riguarda la denuncia che Hunziker e l’avvocata Giulia Bongiorno sporsero contro Selvaggia Lucarelli la quale aveva scritto che l’associazione, inizialmente, non era molto presente nell’aiutare le donne vittime di violenze. Come è finita? Che la vicenda è stata archiviata con il giudice che ha scritto che la Lucarelli aveva scritto il vero e non il falso. Sulla questione la Hunziker ha abbozzato una timidissima difesa a Verissimo qualche puntata fa, salvo poi cambiare rapidamente argomento.

Ma si torni allo sfogo di Parpiglia. L’autore televisivo ha poi fornito la sua versione di quel che sarebbe accaduto al compleanno di Roberto Cenci:

“Ci trovavamo al compleanno di Roberto Cenci. Io ero andato a prendere Ornella Vanoni e l’ho accompagnata in queste scale a chiocciola molto ripide di un locale di Milano. Quando l’ho lasciata, mi sono girato e mi sono trovato in difficoltà perché ero pressato: c’era Michelle Hunziker. L’ho guardata, l’ho salutata, lei mi ha guardato e se n’è andata. Ma senza motivo! Questa scena l’ha vista anche Graziella, la sua agente. Il giorno dopo così l’ho chiamata e le ho chiesto ‘qual è il problema con lei?‘. Lei mi ha risposto ‘tranquillo che ci penso io‘. Oggi è passato un mese [dalla telefonata, ndr] e lei non mi ha mai fatto sapere niente, quindi per me è finita. Prima di questo episodio abbiamo pure passato un Natale insieme”.

Come poc’anzi accennato, al momento la conduttrice di Striscia la Notizia ha preferito non rispondere alle dichiarazioni del giornalista.