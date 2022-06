Mediaset, show e conduttori: chi tornerà in onda e chi no, addii e conferme

L’inizio dell’estate è sempre un periodo cruciale per Mediaset e Rai. I due colossi della televisione devono affrontare la chiusura dei programmi invernali, trovare idee su quelli estivi e ragionare su quali format puntare per l’autunno successivo. Ecco, come riporta il settimanale Chi, quali sono le decisioni del Biscione, quali programmi televisivi saranno nel palinsesto del 2022/2023 e quali sono stati esclusi.

Mediaset, palinsesto estivo: cosa sostituirà Temptation Island

Partiamo dall’estate che è alle porte. Il grande cambiamento portato dal Biscione quest’anno è la rumorosa assenza, su Canale5, di Temptation Island. Com’è noto il programma targato Fascino, condotto da Filippo Bisciglia, non andrà in onda quest’anno. Secondo Chi al suo posto saranno trasmesse le repliche di un altro programma “mariano” di successo, Tú Sí Que Vales, articolate in cinque puntate. A quanto pare, quindi, niente Uomini e Donne Vip come riportavano voci di corridoio.

L’estate di Canale5 vedrà tradizionalmente, come preserale, Paperissima Sprint. Confermata la conduzione di Vittorio Brumotti e le veline Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani.

Per quanto riguarda Italia1 è sicuramente da segnalare un appuntamento musicale inedito destinato a riscuotere grande successo. Si tratta di Love Mi, il concerto benefico che vedrà la reunion di J-Ax e Fedez. L’evento sarà trasmesso in diretta in prima serata il prossimo 28 giugno 2022. Chi segnala che le madrine d’eccezione dello spettacolo saranno Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, che debutteranno come coppia nel prime time.

Mediaset, palinsesto 2022/2023: chi torna e chi no

Passiamo adesso al palinsesto autunnale e invernale di Mediaset, che a quanto pare sarà costellato da cambiamenti. Iniziamo dalle conferme. Chi riporta che il ritorno del doppio appuntamento con Le Iene pare essere cosa certa. Ciò che resta incerta è la conduzione. Se da un lato pare confermata la presenza di Teo Mammucari lo stesso non si può dire per Belen Rodriguez. La showgirl, qualche giorno fa, sembra aver dato l’addio definitivo al programma, anche se in maniera implicita. In ogni caso l’argentina sarà comunque occupata su Canale5 alla guida di una nuova edizione di Tú Sí Que Vales, le cui registrazioni inizieranno a luglio.

Un programma che sembra destinato a ritornare sul palinsesto è Mistero. A quanto pare sarebbe in lavorazione una nuova versione dello show divulgativo di Italia1, assente dalla TV dal 2016. Per quanto riguarda le colonne portanti di Mediaset, ossia GF Vip, i programmi di Maria De Filippi e Verissimo tutto sembra essere confermato. Al timone della settima edizione del reality show ci sarà molto probabilmente di nuovo Alfonso Signorini, nonostante le critiche che lo hanno sommerso.

Passiamo adesso ai programmi che, a quanto pare, Mediaset ha cancellato o ha messo in pausa. Sembra ormai cosa sicura l’assenza nel palinsesto autunnale del Biscione di Nicola Savino. L’opinionista de L’Isola dei Famosi, passato di recente a Tv8 che sembra voler scommettere molto su di lui, a quanto pare non tornerà con la seconda edizione di Back To School su Italia1. Anzi, probabilmente L’Isola dei Famosi sarà l’ultimo programma Mediaset nel quale apparirà, almeno per ora.

Un altro show che non andrà in onda sarà Freedom con Roberto Giacobbo. Il programma divulgativo di Rete4, passato nel 2020 a Italia1, a quanto pare non vedrà una quarta stagione.

Il destino di Tiki Taka, programma calcistico di Italia1, non è ancora stato scritto. Se andrà ancora in onda sicuramente non sarà condotto da Piero Chiambretti. Lo show, in ogni caso, rischia di essere messo in pausa. Il conduttore 66enne starebbe comunque lavorando ad un nuovo format Mediaset.