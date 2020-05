Mediaset e Rai: tutti i programmi che tornano in onda dal 4 maggio 2020

Quali programmi tornano in onda da lunedì 4 maggio 2020? Chi riparte in Mediaset e Rai

La “fase 2” inizierà anche in televisione: tornano in onda alcuni programmi Mediaset e Rai dal 4 maggio 2020. Naturalmente non cambieranno le modalità dei programmi, perché conduttori e conduttrici dovranno sempre fare a meno del pubblico. Gli ospiti invece non mancheranno, anche se dovranno sempre tenere la distanza fra loro in studio. Anche i conduttori, quando sono due o più, dovranno stare a distanza come hanno fatto fino a oggi per esempio Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma pensiamo anche a Michelle Hunziker e Gerry Scotti. La tv riparte, ma con le dovute precauzioni. Quali programmi tornano in onda dal 4 maggio 2020? Scopriamoli insieme!

Programmi Mediaset e Rai che tornano il 4 maggio 2020: i nomi

Partiamo dalla mattina, su Canale 5 infatti tornerà in onda Federica Panicucci con nuove puntate di Mattino 5. Il programma non si è fermato durante la quarantena, ma la conduttrice è mancata e non vedeva l’ora di tornare in onda. Su Rai 1, invece, tornerà Vieni da me con Caterina Balivo, che si era totalmente fermata ed è toccato a La vita in diretta raddoppiare e riempire anche la fascia oraria della Balivo durante la “fase 1”. Matano e Cuccarini vi aspettano a partire dalle 16,50 nella loro solita collocazione. Proseguendo nella giornata, segnaliamo anche il ritorno di Uomini e Donne: dopo l’esperimento con i corteggiatori “a parole”, tornano Classico e Over anche se in forma limitata.

Tutti i programmi che tornano con le nuove puntate dal 4 maggio 2020

E poi tornerà anche L’Eredità con un torneo speciale, mentre le puntate inedite di Avanti un altro sono cominciate già oggi, domenica 3 maggio. Anche le puntate del game show di Canale 5 sono nuove e inedite e sono state registrate ben prima della pandemia, per questo non mancherà in studio il pubblico ad applaudire. Non si tratta di nuove puntate, ma impossibile non menzionare anche Pio e Amedeo: lunedì 4 maggio 2020 tornano anche le repliche di Emigratis. Per il duo comico foggiano era in programma una nuova trasmissione, Felicissima sera, che però è slittata.