Mediaset, Grande Fratello fino al 2026: i dettagli dell’accordo

Pier Silvio Berlusconi ha deciso: il Grande Fratello andrà in onda fino al 2026. Dunque, in tutto questo arco di tempo il pubblico di Canale 5 avrà la certezza di poter seguire il reality show, in questi giorni al centro delle notizie. TvBlog fa sapere che è stato firmato un accordo che riguarda, appunto, la messa in onda del programma fino all’anno 2026.

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato ha confermato di non essere un amante di questo genere di programmi. Nonostante questo, l’accordo tra Pier Silvio, Endemol e Banijay sarebbe arrivato per ben quattro altre edizioni del reality show di Canale 5.

Dunque, si può dire ora con certezza che ci saranno le edizioni 2023, 2024, 2025 e 2026. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di scommettere ancora sul Grande Fratello, che rappresenta ormai “un elemento irrinunciabile” per Canale 5. Mediaset non può rinunciare a questo programma televisivo in quanto è in grado di coprire due prime serate a settimana, ottenendo uno share del 20%.

Il format di Endemol non ci metterebbe molto, come fa notare anche TvBlog, a trovare un altro broadcaster disposto a comprare il reality show.

Grande Fratello 2023/2024: le novità della nuova edizione

Quella che andrà in onda da settembre 2023 sarà una edizione del Grande Fratello completamente nuova. La svolta si noterà nel cast, che sarà composto da circa 10 Vip e altri 10 volti sconosciuti sul piccolo schermo. I Nip porteranno il pubblico di Canale 5 indietro nel tempo, alle prime edizioni del reality, in cui i concorrenti provenivano da ambienti comuni ai telespettatori.

Questi volti sconosciuti “si alzano alle cinque del mattino per andare a lavorare, magari facendo chilometri di strada in macchina, in treno ed in pullman”. Entreranno nella Casa di Cinecittà persone che utilizzano i social network solo per rilassarsi a fine giornata. Infatti, è ormai noto che Pier Silvio Berlusconi ha imposto il divieto a volti che nascono come influencer o su OnlyFans.

Non resta ora che attendere gli ascolti televisivi registrati da questa inedita versione del Grande Fratello, che vedrà sempre al timone Alfonso Signorini. Al suo fianco, secondo le ultime indiscrezioni, ci dovrebbe essere Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista.