Cesara Buonamici al Gf Vip, Plevani la smonta: il messaggio fiume

Nelle ultime ore è trapelata la voce secondo cui Cesara Buonamici sarà opinionista in solitaria al Grande Fratello Vip 8. Niente da fare per Paola Barale e Katia Ricciarelli, date per vicine alla firma. L’indiscrezione ha fatto ben presto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti. Tra queste c’è stata anche quella di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Sul suo profilo Instagram, infatti, è arrivato il lungo commento sulla scelta della Buonamici. Ecco cosa ha scritto.

Cristina Plevani si espone sulla scelta della Buonamici

“Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura” ha esordito Plevani nella descrizione del post con allegata la foto di Cesara Buonamici. Proprio perché la presunta scelta della giornalista come opinionista rende l’idea della volontà di Pier Silvio Berlusconi di alzare il livello dei reality, abbandonando la trash tv, Cristina ha voluto comunque confermare che, effettivamente, negli ultimi anni la situazione sia sfuggita di mano: “È vero che negli ultimi anni il freno è stato lasciato andare un po’ troppo ed è anche vero che non puoi accorgertene oggi, perché è da un po’ che i limiti si sono superati in decenza e volgarità” ha commentato.

“La scelta della Buonamici credo risulti ‘strana’ a tutti… A questo punto sono curiosa di vedere chi saranno i concorrenti e anche la linea del programma” ha scritto la Plevani in merito all’indiscrezione trapelata recentemente. Appare chiaro come la scelta della giornalista abbia sollevato qualche perplessità anche nella storica vincitrice del reality. In attesa di conferme ufficiali per quello che si rivelerebbe essere un cambiamento radicale per il programma condotto da Alfonso Signorini, è logico aspettarsi dalla Buonamici interventi di diverso livello rispetto a quanto visto negli scorsi anni.

Il cambiamento del GF: dai concorrenti agli opinionisti

Proseguendo con la descrizione, Cristina ha avuto modo di spiegare come vede gli opinionisti selezionati all’interno del reality Mediaset, persone che spesso non hanno nulla a che vedere con il tipo di programma che sono chiamati a commentare: “Gli opinionisti scelti li ho spesso visti come persone che si presentano in serata, magari imboccati dagli autori in base alle dinamiche del momento e a fine serata tanti saluti e baci, ci vediamo la prossima volta“. Quindi il parere su chi possa essere adatto al ruolo di opinionista: “Ho sempre pensato che l’opinionista dovesse essere qualcuno preso dalle vecchie edizioni, magari prendere più nomi e alternarli di puntata in puntata“.

Cristina Plevani si è soffermata, inoltre, sull’evoluzione del programma, raccontando di come si sia passati da un Grande Fratello che “bannava” concorrenti troppo popolari ad un’occasione di visibilità anche per chi, in passato, lo aveva mal visto. Per un periodo, ha inoltre confessato, non le sarebbe dispiaciuto vedere i concorrenti dibattere di cronaca e attualità. Chissà che un domani non possa accadere.

Buonamici opinionista in solitaria, tramontano gli altri nomi?

Qualora dovesse arrivare l’ufficialità della scelta di Cesara Buonamici come opinionista in solitaria al Grande Fratello Vip 8, tramonterebbero definitivamente le ipotesi circolate nelle settimane precedenti per quel ruolo. Non si era parlato solamente di Katia Ricciarelli, ma anche di Paola Barale, in un possibile tandem con Giuseppe Cruciani. Proprio le ultime indiscrezioni davano per favorita la Barale, che sembrava l’avesse spuntata su Giulia Salemi. A quanto pare, però, non sarà più così.