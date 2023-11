Mediaset “ammazza” The Voice Kids: la reazione della Clerici

Ieri, mercoledì 22 novembre, è finalmente iniziata la nuova edizione di Io Canto, dal nome ‘Io Canto Generation‘. Dopo una serie di rinvii, Gerry Scotti ha potuto dare inizio al talent show per bambini insieme ai coach e ai quattro giudici: Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano Carrisi e Orietta Berti. L’esordio dello show non ha deluso le aspettative di Mediaset, riuscendo ad conquistare 3.2 milioni di utenti con il 21.5% di share. Dei dati che metterebbero ancora più pressione su Antonella Clerici e il suo “The Voice Kids“, la cui nuova edizione partirà in prima serata su Rai 1 venerdì 24 novembre.

La Mediaset ha infatti deciso di combattere duramente contro lo spin-off di “The Voice“, prima con il ritorno del similare format “Io Canto” e poi schierando in controprogrammazione la nuova edizione di “Ciao Darwin“. Insomma, la Clerici è veramente accerchiata da tutti i lati, tanto che replicare i buoni ascolti della prima stagione di “The Voice Kids” andata in onda la scorsa primavera sembra sempre più difficile.

A tal proposito, a seguito dell’uscita dei primi risultati di Io Canto, il giornalista Giuseppe Candela ha commentato così l’attesa sfida su Twitter: “E ora alla Clerici serve l’impresa. Mediaset con la mossa a ‘tenaglia’ cerca di ‘ammazzare’ #thevoicekids: Scotti “brucia” il tema due giorni prima senza concorrenza, Bonolis contro Rai1 stimato 24-25%”. “Purtroppo non sono Mandrake”, ha subito replicato stizzita la Clerici, facendo un ironico riferimento al mago dei fumetti in grado di compiere miracoli e di risolvere le situazioni più tortuose e complicate.

Purtroppo non sono Mandrake — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) November 23, 2023

Antonella Clerici: la sfida contro Mediaset

Non è la prima volta che Antonella mostra il suo disappunto per il ‘piano’ attuato dalla Mediaset. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, la conduttrice di ‘È Sempre Mezzogiorno’ ha espresso il suo punto di vista sulla decisione di Pier Silvio Berlusconi di accodarsi al suo ‘The Voice Kids‘ con un format molto simile come ‘Io Canto Generation‘. Ha infatti ricordato un episodio simile accaduto anni fa: mentre lei conduceva con grande successo ‘Ti Lascio una Canzone‘ su Rai 1, Canale 5 rispose con una propria versione intitolata, per l’appunto, ‘Io Canto‘. Ora, a distanza di un decennio, si è verificata una situazione analoga, mettendo nuovamente in difficoltà la presentatrice.

Non solo, durante una puntata di ‘È Sempre Mezzogiorno’ ha voluto lanciare una velata frecciatina sul continuo cambio di programmazione dello show di Gerry Scotti. D’altro canto, anche il conduttore non si è risparmiato. Durante il primo appuntamento con ‘Io Canto Generation’, ci ha tenuto a rimarcare come il suo sia un programma completamente italiano. In tanti hanno interpretato l’affermazione come una stoccata alla trasmissione della Clerici, che è invece la versione italiana di uno show già esistente, ovvero quello olandese trasmesso poi in tutto il mondo.

Ad ogni modo, non resta che attendere domani, venerdì 24 novembre, per scoprire come andrà questa gara di ascolti e vedere se Antonella Clerici riuscirà a fronteggiare i due colossi che la Mediaset ha deciso di schierarle contro.