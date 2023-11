Io canto generation 1° puntata: eliminati. Mietta bacchetta la giuria

Gerry Scotti ha dato inizio a Io Canto Generation con la prima puntata in onda nella prima serata del 22 novembre 2023. Purtroppo nel corso di ogni appuntamento due bambini vengono eliminati. E questo è avvenuto già dalla prima puntata. Il conduttore ci ha tenuto a chiarire, prima di conoscere i nomi dei due eliminati, che si tratta sì di una gara, ma anche di un gioco e come tale deve essere preso. Nella fase finale di questa prima puntata, i giovanissimi concorrenti si sono sfidati in 3 manche.

Divisi in sei squadre, questi giovani cantanti si sono esibiti, anche duettando con i loro Coach. I team di Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta sono sempre posizionati nei primi posti delle classifiche. I giudici hanno dato voti altissimi ai tutti i concorrenti, variando dall’8 al 10. La maggior parte delle volte Michelle Hunziker, Claudia Amendola, Orietta Berti e Albano Carrisi hanno assegnato ai giovanissimi cantanti diversi 10. Questo ha infastidito molti telespettatori, ma anche Mietta, la quale si è lamentata.

Mentre Gerry Scotti si è lasciata andare a una frecciata a The Voice Kids di Antonella Clerici, proprio la squadra di Mietta ha perso due cantanti nella prima puntata di Io Canto Generation. Gli eliminati sono stati Marta Di Domenico e Daniele Mattia Inzucchi. Qui di seguito la classifica finale, complessiva dei voti ottenuti dai quattro giudici e dai 100 spettatori presenti nel pubblico con in mano il telecomando.

Scuccia con 194 punti Leali con 178 punti Caretta con 163 punti Tatangelo con 156 punti Zanicchi con 136 punti Mietta con 135 punti

Dunque, a vincere è stata la squadra di Cristina Scuccia, che ha raccolto ben 194 punti. Non è andata bene a Mietta, che non ha nascosto la delusione. Si sono esibiti tutti i suoi giovani cantanti, un’altra volta. A dare una mano alla giuria a scegliere chi salvare è stata Chiara Tortorella. I 5 giudici e la conduttrice radiofonica di radio R101 hanno deciso di mettere in salto Elia Pedrini, il più piccolo della squadra.

Prima ancora di annunciare il primo nome, ecco che Mietta si è lasciata andare a un disappunto. “Secondo me avete dato voti troppo alti e non avete ascoltato bene. Lo dico con grande umiltà e discussione”, ha tuonato la cantante. Michelle Hunziker ha ammesso che è tosta per la giuria dare dei voti a queste voci straordinarie: “Io mi oppongo, non vengo più settimana prossima, è difficile”.

Ma Mietta non si è fermata: “La giuria avrebbe dovuto dare voti leggermente più belle. Canzoni più importanti a volte trascinano”. Con questo, la Coach probabilmente ha voluto far notare che i giudici si sono lasciati travolgere solo dalle belle canzoni e non dalle esibizioni. A rispondere alla polemica ci ha pensato Albano: “Tutto è stato fatto con onestà, sono stati dati voti alti perché sono stati bravi”.

Il dibattito si è fermato qui ed Elia è stato salvato dalla giuria e da Tortorella. Il secondo concorrente salvo è stato scelto dalla parte del pubblico presente in studio che ha avuto il compito di votare. Questi 100 spettatori, che hanno rappresentato un terzo dell’intero pubblico, hanno deciso di salvare Daniele Mattia Inzucchi.

Dunque, sono state eliminate Angelica Zina Cottone e Marta Di Domenico. A differenza dei suoi colleghi, Mietta ora dovrà continuare la gara con una squadra composta da solo due concorrenti e non più da 4.