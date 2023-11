Io canto generation, così Scotti lancia la frecciata a The Voice Kids

Gerry Scotti non si è trattenuto e durante la prima puntata di Io Canto Generation ha sganciato la sua frecciata a The Voice Kids. Almeno questo è ciò che si percepisce. Cosa ha detto il conduttore al timone di questa nuova versione del programma che anni fa ha appassionato milioni telespettatori di Canale 5? Elogiando il talent show e le voci straordinarie dei 24 giovanissimi concorrenti, Scotti ha sottolineato un dettaglio legato alle origini dello show.

“Noi siamo un programma tutto italiano, fatto in Italia, con maestranze italiane”, ha affermato il noto conduttore di Mediaset. A qualche telespettatore tale affermazione non è di certo sfuggita e l’hanno interpretata come una frecciata a The Voice Kids. Per chi non lo sapesse, tale programma rappresenta lo spin-off di The Voice, andato in onda la prima volta a marzo del 2023 su Rai 1. Dopo aver affrontato la gara tra i grandi, in Rai sono giunti giovanissimi cantanti a sfidarsi sotto la guida di 4 Coach.

The Voice Kids inizierà tra qualche giorno, venerdì 24 marzo 2023, e sembra che Scotti per questo abbia voluto lanciare tale frecciatina. I due programmi con protagonisti giovanissimi cantanti non andranno in onda nella stessa serata, ma nel medesimo periodo. Al contrario di Io Canto Generation, il talent show condotto da Antonella Clerici non è un format completamente italiano.

Infatti, The Voice Italy rappresenta la versione italiana di un format già esistente, quello olandese trasmesso in tutto il mondo e ideato da John de Mol, il creatore del Grande Fratello. Per questo motivo, in molti hanno dato per scontato che l’affermazione fatta da Gerry Scotti, che ha sottolineato che il suo programma è “tutto italiano”, sia stata fatta per lanciare una frecciata al programma rivale.

In ogni caso, The Voice Kids tornerà in onda proprio questa settimana, con i 4 Coach Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. In tutto, dunque, sono quattro le squadre che si sfideranno nel corso delle cinque puntate. I giovani concorrenti protagonisti di questa seconda stagione del programma Rai sono bambini dai 7 ai 14 anni.

Io Canto Generation: troppo buonismo tra i giudici?

Alcuni telespettatori si lamentano nel corso della prima puntata accusando i giudici di essere troppo buoni con questi giovani concorrenti. Claudio Amendola, Albano, Michelle Hunziker e Orietta Berti non si espongono più di tanto. I bambini sono tutti davvero molto bravi e questo va detto. Ma il pubblico si aspettava qualche consiglio e qualche piccola critica in più, anche per farli crescere.

Non solo, i voti partono sempre dall’8 e la maggior parte delle volte i giovani concorrenti, suddivisi in squadre, conquistano ben quattro 10 dalla giuria. Probabilmente i giudici nella prima puntata sentono di dover dare un incoraggiamento a questi bambini, che per la prima volta appaiono sul piccolo schermo e si esibiscono per mostrare il loro talento. D’altronde sono pur sempre bambini e anche molto talentuosi! “Nell’arco delle puntate diventeremo più severi”, ha assicurato a un certo punto Michelle Hunziker.

Le voci sono riconoscibili e sono perfette per interpretare le grandi canzoni che hanno fatto la storia della musica. Si canta Whitney Houston e Lady Gaga, ad esempio. I giovanissimi cantanti si esibiscono anche con le canzoni di volti protagonisti del panorama musicale italiano, ovviamente, come Vivo per Lei di Andrea Bocelli e Giorgia, Due Vite di Marco Mengoni, Vivere tutte le vite di Elisa, Tango di Tananai e Bellissima di Annalisa.