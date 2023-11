Io canto generation: concorrenti e squadre. Scotti spegne i sospetti

Con la prima puntata di Io Canto Generation 2023 presenta vengono svelati i 24 giovanissimi concorrenti e come sono suddivise le squadre. La serata inizia con l’esibizione dei Coach Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Iva Zanicchi, Fausto Leali e Cristina Scuccia. Gerry Scotti non trattiene le lacrime di fronte a questo speciale momento in cui si sono esibiti grandi talenti della musica italiana. Tanti applausi per Tatangelo, Zanicchi e Leali. E scatta un sorriso sul volto degli spettatori che hanno seguito le prime edizioni di Io Canto anni fa, quando inizia a cantare Benedetta. Ora è una donna, ma è facile riconoscere in lei la bambina che partecipò come concorrente.

Anche Scotti fa notare che la giovane Caretta è un volto conosciuto del talent show in quanto vi ha appunto partecipato quando era una bambina. Vengono poi presentati i giudici: Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti.

Questa prima puntata sarebbe dovuta andare in onda scorsa settimana. Pare, però, ci sia stato qualche ostacolo, tanto che è stata rimandata a stasera, mercoledì 22 novembre 2023. E arriva il momento di scoprire chi sono i 24 concorrenti dell’edizione 2023 e come vengono suddivisi in squadre. C’è da dire questi bambini sono davvero molto bravi e lasciano di stucco sia i capi squadra che il pubblico a casa.

Le suddivisioni sono state fatte dal direttore d’orchestra. Pertanto non sono stati gli stessi Coach di Io Canto Generation a scegliere quali concorrenti inserire nella propria squadra. Dopo di che, inizia ufficialmente la gara di questa prima puntata, con una classifica finale, decisa dai giudici e dal pubblico presente in studio.

Io Canto Generation, sospetti sui duetti improvvisati: Gerry Scotti chiarisce

La sfida prende inizio con le squadre di Zanicchi e Mietta. A dare inizio alla gara è Iva con un duetto insieme alla sua Nicole. In quanto il pubblico viene informato del fatto che i Coach non sapevano, prima della puntata, da chi sarebbe stata composta la propria squadra, Scotti deve fare una precisazione. Sui social network già qualcuno è insospettito al riguardo, in quanto sia i bambini che i capi squadra hanno fatto le prove.

Avendo provato, sapevano già con chi avrebbero duettato e dunque conoscevano già la loro squadra? La risposta è no, secondo quanto fa sapere in diretta Gerry Scotti. “Non hanno mai provato insieme. Nicole ha provato con l’orchestra”, dichiara il conduttore a fine esibizione, mettendo le cose in chiaro. Pertanto, Coach e concorrenti hanno provato i duetti, ma in momenti diversi.

I concorrenti e le squadre di Io Canto Generation 2023

Squadra Caretta

Eric Coci – 12 anni

Maria D’Amato – 14 anni

Sofia Leto – 12 anni

Marta Viola – 14 anni

Squadra Fausto Leali

Nicole Malizia – 13 anni

Andrea Urru – 13 anni

Sophia Marino – 13 anni

Emanuele Spina – 14 anni

Squadra Tatangelo

Andrea Carpentieri – 13 anni

Lorenzo Sebastiano – 14 anni

Carola Boccadoro – 13 anni

Laura Pizio – 13 anni

Squadra Zanicchi

Nicole Corrente – 12 anni

Pietro Agnello – 14 anni

Lorenzo Zambolin – 12 anni

Giulia Murray – 14 anni

Squadra Scuccia

Davide Di Domenico – 11 anni

Aurora Castellani – 13 anni

Rocco Pepe – 14 anni

Ashely Bocar – 12 anni

Squadra Mietta