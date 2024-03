Mediaset a lutto, morta Silvia Pizzi: d’Urso, Venier e altre star distrutte

Mediaset a lutto. Lungo la giornata di venerdì 22 marzo, l’azienda di Cologno Monzese ha fatto sapere che è deceduta a soli 42 anni Silvia Pizzi, hair stylist che ha curato i look di tantissime star del piccolo schermo. Non a caso alcuni volti storici della tv, tra cui Barbara d’Urso e Mara Venier, hanno subito espresso cordoglio dopo aver appreso la tragica notizia.

“E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta”, ha scritto Barbara d’Urso sui suoi profili social, lasciando intendere che la donna, probabilmente, era malata da tempo e che quindi non è stata sorpresa da una morte improvvisa. “Nel mio cuore – ha aggiunto l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque – restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza”.

Anche Gerry Scotti ha voluto omaggiare via social l’hair stylist prematuramente scomparsa. Così il conduttore de Lo Show dei Record: “Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”. Messaggi di commemorazione anche dalla sponda Rai. Pizzi è stata ricordata da Mara Venier. Le due donne hanno lavorato assieme in diverse occasioni. La padrona di casa di Domenica In l’ha ricordata pubblicando una foto in cui appare assieme alla 42enne.

Particolarmente intenso anche il messaggio scritto da Alba Parietti, altra star della tv che ha conosciuto bene l’hair stylist: “Ciao Silvia, difficile trovare le parole per dirti addio. La televisione, il nostro ambiente, è stata la tua famiglia come la mia. Dietro le quinte, tante persone, da tanti anni le stesse. Ti ricordi come ci siamo divertite in tutti questi anni? Ogni volta che arrivavo a Mediaset chiedevo di te, un po’ perché eri la più brava, un po’ perché mi divertivo chiacchierare con te”.

“Eri sempre sorridente, eri casa – ha aggiunto la showgirl e opinionista torinese -. Vedersi a Cologno in quei corridoi era un’abitudine, come quando arrivi a casa e trovi un familiare. Mancherai a tutti, la vita è così ingiusta”. “Con grande malinconia, oggi, Sonia mi ha comunicato che non c’eri più, probabilmente io chiederò ancora di te ed entrando ti vedrò io come tanti altri perché non è giusto Silvia… Ti voglio bene”, ha concluso la Parietti.

Al lutto si è unita anche la direzione e la redazione di Tgcom24 che tramite una nota ha sottolineato la volontà di stringersi attorno alla famiglia della Pizzi e al suo compagno Marco “in questo momento di dolore”.

La morte di Carlotta Dessì, altro dolore a Mediaset

Solo poche settimane fa, a inizio febbraio, Mediaset ha vissuto un altro grave lutto. Si è spenta Carlotta Dessì, brillante giornalista fattasi notare in programmi come Pomeriggio Cinque (Canale Cinque) e Fuori dal Coro (Rete Quattro). La donna è deceduta a soli 35 anni dopo aver lottato per mesi contro una grave malattia (ha anche portato la sua testimonianza in tv).

Anche allora diversi volti Mediaset espressero cordoglio e dolore per il decesso della giovanissima Carlotta. Particolarmente sentito fu il ricordo di Barbara d’Urso e Mario Giordano per i quali la Dessì aveva realizzato diversi servizi televisivi e giornalistici.