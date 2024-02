Carlotta Dessì di Pomeriggio 5 morta a 35 anni: d’Urso a pezzi

Epilogo drammatico per Carlotta Dessì, giovane e talentuosa giornalista Mediaset, protagonista in qualità di inviata nelle trasmissioni Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Fuori da Coro. La donna è morta nella giornata di martedì 6 febbraio, a soli 35 anni. La giovane aveva scoperto di essere affetta da una grave malattia lo scorso agosto e subito aveva cominciato a sottoporsi a delle cure aggressive per tentare di guarire. Purtroppo non ce l’ha fatta. A pezzi Barbara d’Urso che la conosceva bene, avendo lavorato con lei per diverso tempo quando era al timone del talk passato poi nelle mani di Myrta Merlino.

Barbara d’Urso e gli ultimi messaggi scambiati con Carlotta Dessì

“Piccola Carlottina, per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5. Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte. E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta. Sono molto triste, ti voglio tanto bene”. Così Barbara d’Urso nel commentare il decesso della collega. Dessì aveva cominciato una lotta strenua l’estate scorsa contro una grave patologia. L’ultimo post scritto su Instagram risale a circa tre settimane fa. Un messaggio criptico che lasciava presagire quanto dolore stesse provando: “Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia”.

Il ricordo di Mattino Cinque

In tanti in queste ore, sui social, stanno dando l’ultimo saluto a Carlotta. Mattino Cinque l’ha commemorata in diretta con una clip durante la diretta del 7 febbraio.

“Assurdo. Carlotta ti sei fatta benvolere da tutti coloro con cui hai lavorato. Una carezza a te e un abbraccio potente alla tua famiglia”, il commento struggente di Elena Guarnieri, mezzobusto del Tg5 che ha conosciuto Dessì, persona apprezzata in tutti gli ambienti in cui ha lavorato.

Anche l’intera direzione del Gruppo Mediaset e la redazione di Tgcom24 hanno espresso cordoglio e si sono tutti stretti attorno ai famigliari di Carlotta in questo momento di profondo dolore

L’ultima apparizione a Fuori dal Coro

L’ultima apparizione televisiva di Carlotta è datata circa un mese fa. Fu ospite a Fuori dal Coro, talk di Rete Quattro con cui aveva collaborato realizzando alcune preziose inchieste. Sbarcò in studio mostrandosi con coraggio in condizioni precarie e sottolineando che non era sola avendo al suo fianco la famiglia e il suo compagno.

Allora sperava ancora di potersi salvare e vincere la malattia. Aveva raccontato che avrebbe iniziato delle nuove cure e aveva manifestato positività. Mario Giordano le mostrò vicinanza e provò a infonderle coraggio per la dura battaglia che stava combattendo.