Pomeriggio 5, nota dei vertici sugli ascolti: scatta il ‘metodo d’Urso’

È passato poco più di un mese da quel lunedì 4 settembre, giorno in cui Myrta Merlino fece il suo debutto al timone di Pomeriggio Cinque. Il programma, rimasto orfano solo due mesi prima della sua storica conduttrice Barbara d’Urso, è andato incontro ad un cambio importante, che ha scosso parte del suo fedele pubblico. Si ricorderà, infatti, come non pochi utenti avessero attaccato duramente, via social, i primi promo del nuovo Pomeriggio Cinque con la Merlino, rimpiangendo anticipatamente la figura di Barbara d’Urso.

Il comunicato di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

Per tirare le somme sull’esito di questo importante cambio, però, era necessario aspettare un pò di tempo. Nella giornata di venerdì 6 ottobre, è stato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri a fare un bilancio, tramite comunicato stampa, di questo primo mese di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Bilancio che si mostra, sin dalle prime righe, più che positivo:

“Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo ‘Pomeriggio Cinque’ con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share“.

Il comunicato prosegue con i ringraziamenti alla conduttrice Myrta Merlino e al team produttivo e giornalistico di Videonews: “Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata. Un grazie anche a tutto il team giornalistico e produttivo di Videonews che ogni giorno contribuisce a confezionare un prodotto che arricchisce l’offerta di day time di Canale 5“.

Pomeriggio Cinque un mese dopo il debutto di Merlino

Nel leggere quanto sopra riportato, una domanda sorge spontanea: la situazione è davvero così rosea come è stata descritta? Va ricordato, in primis, che Giancarlo Scheri aveva pubblicato comunicati del genere anche quando al timone di Pomeriggio Cinque c’era Barbara d’Urso, nonché quella conduttrice defenestrata solo pochi mesi fa dopo quindici anni. Secondo punto da tenere in considerazione: numeri alla mano, non risulta che Myrta Merlino abbia migliorato i dati dell’ex conduttrice. Al contrario, l’ex La7 sta ottenendo riscontri più bassi rispetto alla d’Urso.

Terzo e ultimo punto: il confronto tra Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1 viene spesso e volentieri vinto da quest’ultimo, ottenendo ascolti migliori e un maggior numero di spettatori coinvolti. È bene, quindi, rinnovare la domanda: la situazione è davvero così rosea come è stata descritta?

Gli ultimi rumor su Myrta Merlino

La nuova versione di Pomeriggio Cinque stenta a decollare. Se la prima parte della trasmissione registra tra il 17% e il 18% di share, nella seconda parte ci sono spesso cali drastici (in certi casi fino al 12/14%). Va ricordato che la prima parte del programma va meglio poiché Canale 5, rispetto allo scorso anno, ha anticipato la messa in onda di mezz’ora. Si ha dunque un vantaggio su La Vita in Diretta, che inizia dieci minuti dopo, e si può sfruttare l’ottimo traino fornito dalla soap La Promessa.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni erano circolate voci su una possibile rimozione della Merlino. Voci che sono state smentite nella giornata del 5 ottobre da Lucio Presta, manager della neo conduttrice di Pomeriggio Cinque, via X. Appare impensabile che ai piani alti di Mediaset si possa decidere di sostituire Merlino dopo un solo mese, ciò non toglie che per la nuova squadra di Pomeriggio Cinque, visto il calo degli ascolti dopo un inizio incoraggiante, il lavoro da fare sia ancora tanto.