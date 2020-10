Continua a far discutere l’allontanamento dalla Rai di Mauro Corona, colpevole – durante la messa in onda di Cartabianca – di aver zittito la conduttrice Bianca Berlinguer dandole della gallina. Secondo alcuni gossip riportati recentemente da Dagospia, lo scrittore, scultore e alpinista non sarebbe stato allontanato dalla giornalista, che ha prontamente accettato le sue scuse pubbliche e private, bensì dal direttore di rete Franco Di Mare, eletto lo scorso maggio.

Dopo aver ottenuto il Tapiro d’Oro dall’inviato Valerio Staffelli Mauro Corona ha dato la sua versione dei fatti a Striscia la notizia di Antonio Ricci, lanciando un vero e proprio messaggio al neo direttore di Rai Tre, che avrebbe preteso una sua esclusione da Cartabianca:

“Franky Di Mare, non ho niente da dire sul fatto che non mi vuoi più. Vorrei però capire perché non me l’hai detto prima, invece di continuare a mandarmi messaggi di amicizia e chiamarmi il tuo “fratello della montagna”. Almeno chiarisci questo tuo cambiamento di marcia nei miei confronti. In ogni caso, sappi che io non mi impicco, se non vengo più lì”

A detta delle indiscrezioni raccolte da Dagospia, Franco Di Mare non avrebbe ancora digerito la sconfitta al Premio Bancarella del 2011, quando il libro di Mauro Corona – La fine del mondo storto – superò quello del giornalista, arrivato secondo con il romanzo intitolato Non chiedermi perché. Sarà vero?

Al momento Franco Di Mare non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo tale vicenda. Bianca Berlinguer ci ha invece tenuto a precisare la sua posizione, per niente contraria alla presenza di Mauro Corona a Cartabianca. Anzi, la figlia di Enrico Berlinguer è del tutto favorevole ad un ritorno dell’uomo nella sua trasmissione:

“Io sono assolutamente convinta della buona fede delle sue scuse, lo conosco da un po’, so che è un uomo sincero che non dice bugie. Tra me e lui il rapporto è stato a volte burrascoso ma è stato sicuramente prezioso per questa trasmissione, tant’è che i telespettatori lo vorrebbero rivedere. Lo considero una parte importante della trasmissione, spero di poterlo riavere presto. Non tutto quello che riguarda questa trasmissione, anche se potrebbe non sembrare, dipende da me”

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Lo scorso settembre Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno avuto un’accesa discussione in diretta tv, a Cartabianca (video più in basso). Senza mezzi termini il 70enne ha definito l’erede di Enrico Berlinguer una “gallina”. La conduttrice Rai ha bloccato lo scrittore dopo che quest’ultimo aveva citato il nome di un albergo. In seguito al divieto perentorio di fare pubblicità, Corona ha insultato la giornalista.

Lo scontro si è consumato sotto lo sguardo dell’attore Claudio Amendola, altro ospite della trasmissione che ha assistito a tutta la scena in collegamento. Una brutta pagina della tv italiana che ha poi spinto Corona a chiedere prontamente scusa alla giornalista Rai per il suo comportamento da “maleducato, cafone, rozzo”.