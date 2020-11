Mauro Corona fuori da Cartabianca, Costanzo: “Non c’erano alternative”

Continua a far discutere l’allontanamento di Mauro Corona da Cartabianca. Dopo la furiosa lite con la padrona di casa Bianca Berlinguer lo scrittore e scultore è stato allontanato dal programma Rai. Una scelta che ha creato parecchio scompiglio tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Secondo gli ultimi gossip ci sarebbe stata addirittura un acceso scontro da tra la figlia di Enrico Berlinguer e Franco Di Mare, neo direttore di Rai Tre. Ora anche Maurizio Costanzo ha deciso di dare la propria opinione sul settimanale Nuovo. Sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti il marito di Maria De Filippi cura da anni una rubrica televisiva.

Il giornalista e conduttore televisivo ha osservato:

“Con questa scelta la rete si è esposta, ma non credo ci fossero alternative. Lo scrittore ha fatto bene a scusarsi, ma il danno ormai era fatto. A Cartabianca di sicuro troveranno altri collaboratori di valore”

Ad oggi infatti è definitivo l’addio di Mauro Corona a Cartabianca. Franco Di Mare, neo direttore di Rai Tre, è stato perentorio nonostante le richieste di Bianca Berlinguer che, dopo le scuse di Corona, era pronto a riaccogliere il suo ospite. A detta del giornalista, ex volto di tanti format di Rai Uno, il linguaggio usato da Mauro Corona sarebbe stato offensivo e deleterio nei confronti del genere femminile.

Fuori da Cartabianca, Mauro Corona ha trovato posto a Stasera Italia, la trasmissione di informazione di Rete 4 condotta da Barbara Palombelli. Dopo le prime ospitate lo scrittore di Erto ha fatto il suo debutto ufficiale nella puntata in onda mercoledì 18 novembre 2020.

Presentando il suo ospite Barbara Palombelli ha annunciato che la presenza di Mauro Corona a Stasera Italia è stata possibile anche grazie al “permesso” di Bianca Berlinguer. A Stasera Italia in molti non hanno potuto non notare il cambiamento di Corona, apparso più misurato e riflessivo.

Molto probabilmente la trasformazione è dovuta alla nuova vita di Mauro Corona lontana dall’alcol. In una recente intervista a L’Assedio di Daria Bignardi l’artista ha confidato di non toccare alcol da oltre due mesi. Corona sta combattendo la sua dipendenza dall’alcol in primis per il bene dei suoi figli, che da tempo soffrivano per la situazione, ma pure per se stesso e per la sua salute visto che ha ormai superato i 70 anni.