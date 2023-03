Maurizio Crozza blindato da Warner Bros: l’annuncio, tutti i dettagli

Maurizio Crozza blindato dalla Warner Bros. Discovery ha infatti annunciato nelle scorse ore che il comico genovese andrà in onda sul canale Nove per almeno altri tre anni. Dunque è arrivato il rinnovo del contratto. Gli affezionati a Fratelli di Crozza potranno quindi seguire lo showman per almeno altri 36 mesi sull’emittente dalla quale va in onda dal 2017. La decisione di prolungare la collaborazione deriva dal fatto che il programma ha un ottimo rendimento per quel che riguarda gli ascolti.

“Siamo felici di annunciare il rinnovo della partnership con Maurizio Crozza. Maurizio è uno dei più grandi talenti artistici italiani e siamo orgogliosi di averlo sui nostri canali lineari e digitali”, ha spiegato Alessandro Araimo, General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery. D’altra parte Fratelli di Crozza garantisce a Nove risultati bel al di là della media del canale Nove. Spesso il comico riesce a raccogliere più di un milione di utenti, vale a dire il triplo (a volte anche di più) di quel che riescono a raccogliere le altre trasmissioni in prime time della rete.

La nuova stagione, che è decollata a febbraio, ha ripreso a macinare risultati più che soddisfacenti. Al debutto il programma ha ottenuto il 5.6% di share, salito al 5.8% nel secondo appuntamento della scorsa settimana. Da non sottovalutare nemmeno il fatto che Fratelli di Crozza genera migliaia di interazioni in rete e sui social network. Non di rado alcune imitazioni diventano virali sul web, venendo rilanciate da siti, quotidiani e agenzie stampa online. Araimo, infatti, nell’annunciare il rinnovo del contratto con il comico, ha sottolineato:

“Arriviamo dalla migliore stagione di sempre (sia in televisione che sul web) ed anche l’avvio della nuova promette bene con un risultato ancora in crescita rispetto all’anno scorso. Ed è proprio grazie a questa continua crescita negli anni, oltre che all’impatto avuto sull’intero portfolio del Gruppo che posso affermare che l’investimento su Fratelli di Crozza è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori che Warner Bros. Discovery abbia fatto in Italia”.

Fratelli di Crozza, quando il format è il protagonista

Banale rimarcare che nel caso degli one man show, come lo è appunto Fratelli di Crozza, il format è il protagonista stesso. Il comico genovese, nel corso degli anni, è riuscito a imporsi nella tv italiana come nessun altro nel suo campo, che spazia dalla comicità per approdare alla satira pungente. La capacità imitativa e l’acume di andare a scovare vezzi, incongruenze, incoerenze e particolarità dei personaggi di cui veste i panni fanno di Crozza un artista unico nel suo genere. A ciò va aggiunto che la trasmissione è costruita su un meticoloso, puntuale e originale lavoro di scrittura.