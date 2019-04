Anticipazioni Maurizio Costanzo Show, ospiti 11 aprile: Conti, Bonolis, Scotti e anche Enrico Mentana alla conduzione

La prossima puntata del Maurizio Costanzo Show promette di essere scoppiettante. Fra gli ospiti di giovedì 11 aprile, infatti, ci saranno tre dei conduttori più amati della televisione italiana: Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti. I tre showman si ritroveranno straordinariamente insieme sul palco del Teatro Parioli per raccontare e raccontarsi in una sorta di remake della famosa puntata che vide insieme Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado. Accanto a Maurizio Costanzo, come una sorta di cerimoniere, anche un’altro giornalista, ovvero Enrico Mentana.

Speciale Maurizio Costanzo Show: Bonolis, Conti e Scotti come Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello

Era il 29 novembre del 1998 (quindi più di venti anni fa), quando Corrado, Raimondo e Mike, definiti i “tre tenori della tv” furono protagonisti di una fantastica puntata in cui Maurizio Costanzo, proprio con l’aiuto di Enrico Mentana, ripercorreva la vita privata e la brillante carriera dei tre grandissimi personaggi televisivi che rappresentano la storia dello spettacolo italiano. Il prossimo 11 aprile, dalle 23.30 sempre su Canale 5, il celebre talk show notturno riproporrà una sorta di remake di quel fantastico momento. Carlo Conti, attualmente impegnato con La Corrida; Paolo Bonolis, al timone di Avanti un Altro e Ciao Darwin; e Gerry Scotti saranno intervistati come all’ora dal duo Costanzo-Mentana. Un appuntamento speciale, forse imperdibile, che praticamente mette insieme i tre poli della televisione pubblica nazionale: Rai, Mediaset e La 7.

Costanzo Show 11 aprile: le dichiarazioni di Carlo Conti e Gerry Scotti

In questo appuntamento-evento del Maurizio Costanzo Show, i tre mattatori della tv si cimenteranno in un quiz musicale. Ma non solo, canteranno anche Diamante del cantautore Zucchero. Nel 1998, più di 20 anni fa, erano Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Oggi i tre tenori dello Speciale Maurizio Costanzo Show sono Bonolis, Conti e Scotti. ”Che vergogna, essere paragonati a loro. Ma siete sicuri?’‘, domanda Gerry. ”Se il titolo fosse stato ‘I quattro moschettieri’, avrebbe dovuto esserci anche Fabrizio Frizzi’‘, afferma Carlo che non manca mai di ricordare il collega prematuramente scomparso.