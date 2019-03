Ciao Darwin: Paolo Bonolis prende in giro Luca Laurenti e cita Antonella Clerici

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono tornati con una nuova esilarante e divertentissima puntata di Ciao Darwin. A sfidarsi nello show di Canale 5 sono le “cime” contro le “rape”, ovvero persone acculturate contro chi, al contrario, non ha studiato. Ad inizio puntata, come sempre, Luca Laurenti ha fatto il suo ingresso “trionfale” e questa sera ha sbalordito e fatto ridere tutto il pubblico con il suo abito di scena. Il maestro Laurenti, infatti, si è presentato in studio con una gonna nera molto vaporosa e delle scarpe con il tacco. Ovviamente un momento esilarante perché il simpaticissimo Luca non è riuscito a scendere le scale e per arrivare giù da Bonolis ha avuto bisogno dell’aiuto di alcuni operatori: “Che scena patetica”, afferma il conduttore romano.

Paolo Bonolis a Luca Laurenti: “Neanche Antonella Clerici a Sanremo così”

Il conduttore di Ciao Darwin quando ha visto il compagno di sketch con quella gonna, impacciato e buffissimo sui tacchi, non ha potuto non prenderlo in giro (come sempre del resto). Così, divertito, ha esclamato: “Neanche Antonella Clerici a Sanremo così”. Paolo Bonolis ricorda la collega di casa Rai nell’esperienza al Festival di Sanremo 2010 che hanno vissuto insieme sul palco del Teatro Ariston. Soprattutto ricorda il suo iconico vestito rosa che praticamente è rimasto nella storia della tv. (continua dopo la foto)

Ciao Darwin 2019, terza puntata: “Cime contro rape”

Nella nuova puntata del game show antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, a confronto due categorie molto diverse: chi ha studiato e chi no. Le Cime, rappresentate dal professor Umberto Broccoli, si mettono in gioco contro le Rape, guidate da Carmen Di Pietro. Protagonista femminile della terza puntata di Ciao Darwin 8 – Terre desolate è sempre Madre Natura, che questa settimana è la bellissima Vanja Josic.