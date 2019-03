Ciao Darwin 2019 terza puntata: Madre Natura è Vanja Josic

Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 2019 è Vanja Josic

Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin 8 è la modella Vanja Josic. Bellissima, Vanja è originaria della Serbia. Capelli castani, sguardo profondo e corpo ovviamente incredibile, è alta 178 cm. La nuova Madre Natura ha un profilo instagram con circa diecimila followers, numero già cresciuto nelle ultimo ore e destinato a salire ancora di più.

Vanya Josic dalla Serbia è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin

Dopo la modella croata della scorsa puntata, tocca a questa bellezza serba interpretare il ruolo di Madre Natura nella puntata in onda di Ciao Darwin, che vede la sfida “cime contro rape”. Ovvero acculturati contro chi “rivendica il diritto di dire sciocchezze”, come ha detto Paolo Bonolis in apertura della diretta. La nuova modella dello show di Canale 5, come si può notare dal suo profilo instagram, è un amante dello sport, della vita sana e dei viaggi.

Angelina Michelle, seconda Madre Natura di Ciao Darwin: “Una delle cose più belle delle mia vita”

Angelina Michelle ha interpretato il ruolo di Madre Natura nella seconda puntata di Ciao Darwin 2019. Dopo il debutto su Canale 5 ha dichiarato sul sito della trasmissione: “È stato più facile di quanto mi aspettassi”. La modella croata dai capelli fulvi ha spiegato che il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha rappresentato la sua prima importante esperienza televisiva. “Sono stati tutti molto gentili, mi hanno supportato per l’intero arco della trasmissione. Partecipare a Ciao Darwin come Madre Natura è stata una delle cose più belle della mia vita”.