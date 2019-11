Maurizio Costanzo punzecchia la De Lellis: “Le corna le hanno fatto bene”

Maurizio Costanzo Show, Giulia De Lellis ospite del programma per parlare del successo del suo libro

Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show ha parlato del suo libro, ancora una volta. Si parla tantissimo del libro di Giulia e da tante settimane ormai. Sembra essere un fenomeno destinato a durare ancora per un po’, visto che sta vendendo ancora tante copie raggiungendo risultati sorprendenti. Le corna stanno bene su tutto Ma io stavo meglio senza ha venduto più di centomila copie, anzi per la precisione, come sottolineato da Costanzo stasera, ne ha vendute centodiecimila. Sono numeri importanti al giorno d’oggi e per questo Giulia ha ricevuto i complimenti di altre persone intervenute nel corso della puntata. Per esempio Silvio Berlusconi si è complimentato con lei, sia per il libro sia dicendole che è molto in gamba nonché una bellissima ragazza.

Giulia De Lellis punzecchiata da Maurizio Costanzo sul libro: “Corna benedette!”

Anche Vittorio Feltri, intervenuto in collegamento, ha detto sulla De Lellis: “La stimo perché è riuscita a compiere questo miracolo editoriale. E la invidio anche un pochino”. Naturalmente Costanzo non ha parlato solo dei numeri del libro di Giulia, ma anche della trama dello stesso. Le corna, per l’appunto. Giulia a proposito dei tradimenti ha affermato: “Mi sono resa conto che un po’ tutti ci sono passati. Ci sono passata anche io purtroppo”. A questo punto Costanzo ha iniziato a pungerla un po’, intervenendo così: “Però le hanno fatto bene, se sta vendendo centomila copie. So corna benedette”. Ovviamente Giulia ha confermato il successo del libro, ma sottolineando che avrebbe preferito però un fidanzato fedele a queste tantissime copie vendute. Anche in questo caso Costanzo non è rimasto in silenzio, anzi: “Ma se non scrivevi il libro qua non ci stavi”.

Maurizio Costanzo punzecchia, Giulia De Lellis risponde

Immediata la replica della De Lellis, che non si è persa d’animo: “Magari ci stavo per altro. Però comunque l’ho scritto per me”. Giulia ha spiegato, in breve, di aver scritto il libro non per lucro o per una sorta di vendetta, ma di averlo scritto come una sorta di terapia personale. Maurizio Costanzo comunque le ha augurato di proseguire in questo successo e si è detto certo che Giulia De Lellis scriverà un secondo libro. Lei, invece, sembra essere più propensa a trasformare il primo in un film…