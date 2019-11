Giulia De Lellis, il suo libro diventa un film: “Ci sto pensando”

Il libro di Giulia De Lellis potrebbe diventare un film: l’indiscrezione al Maurizio Costanzo Show

È inarrestabile il successo di Giulia De Lellis. Dopo che Le corna stanno bene su tutto hanno raggiunto le 100 mila copie il libro dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe diventare presto un film. È stata la stessa web influencer a rivelarlo al Maurizio Costanzo Show, dove è stata ospite della puntata in onda su Canale 5 mercoledì 13 novembre. Dopo la proposta di scrivere un libro a Giulietta è arrivata anche la richiesta di trarre un lungometraggio da quell’opera. Una richiesta piuttosto impegnativa che la De Lellis sta vagliando con calma, con l’aiuto dei suoi fidati collaboratori. E chissà che non sia proprio la 23enne l’attrice protagonista…Di recente, infatti, la nuova fiamma di Andrea Iannone ha cominciato a recitare grazie ad una serie tv prodotta da Maria De Filippi e trasmessa su Witty. In realtà recitare è sempre stato il sogno di Giulietta, che da adolescente ha seguito pure dei corsi ad hoc. Il suo futuro sarà da attrice a 360 gradi?

Giulia De Lellis potrebbe recitare nel film Le corna stanno bene su tutto

“In futuro valuteremo il da farsi”, ha dichiarato Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show, come riporta in esclusiva Il Vicolo delle News. Tra i tanti progetti, dunque, l’esperta di tendenze sta valutando pure l’idea di trasformare il suo best seller in un film per il cinema. Un film che si rivelerebbe di grande successo visto quello riscosso in libreria: dallo scorso settembre Le corna stanno bene su tutto è saldamente in cima alle classifiche dei libri più venduti.

Giulia De Lellis potrebbe anche scrivere un secondo libro

Intanto non è da escludere l’arrivo di un secondo libro di Giulia De Lellis. “Un seguito del mio libro? Perché no…”, ha confidato la giovane ad un evento Tezenis, di cui è testimonial. Non solo: Le corna stanno bene su tutto è stato già richiesto all’estero e presto sarà tradotto in altre lingue.