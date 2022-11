Fedez si è ritrovato ad affrontare uno scherzo davvero di cattivo gusto durante una delle sue recenti dirette su Instagram. Mentre si godeva un weekend di relax con la moglie Chiara Ferragni sul lago di Como, il rapper ha deciso di scambiarsi qualche opinione con i suoi fan. Durante questa diretta, qualcuno ha fatto credere a Fedez che Maurizio Costanzo fosse morto. La reazione del cantante, padre di Leone e Vittoria, ha fatto il giro dei social network.

Com’è possibile vedere dal video che è diventato subito virale su TikTok, raggiungendo più di 2 milioni di utenti, un utente ha scritto tra i commenti della diretta “Rip Maurizio Costanzo”. Leggendo i vari messaggi, Fedez si è ritrovato di fronte a questa falsa notizia. Il rapper ha così iniziato a credere che il marito di Maria De Filippi fosse morto. La fake news ha avuto un forte impatto sul cantante, che è apparso sconvolto e profondamente dispiaciuto.

“Come Maurizio Costanzo rip raga? Ma che dite? Ma è venuto a mancare Maurizio Costanzo? Nooo… Ma ragazzi”, ha inizialmente dichiarato Fedez leggendo in diretta questo commento. “Ah no è vivo. Oh mio Dio”, ha affermato subito dopo, scoprendo che in realtà il celebre conduttore non è morto. Sebbene questo sia stato uno scherzo di cattivo gusto, i fan hanno trovato qualcosa di positivo in tutto questo: Fedez nutre un reale affetto nei confronti di Costanzo.

A primo impatto il rapper ha reagito mostrandosi sconvolto e triste. Nel 2018 Fedez si è lasciato intervistare da Maurizio Costanzo nel salotto de L’Intervista, talk show andato in onda in seconda serata su Canale 5. Questa è stata una delle rare interviste che il rapper ha effettuato sul piccolo schermo. In quella occasione, il cantante aveva avuto modo di parlare del suo rapporto con il successo, che inevitabilmente l’ha cambiato.

Qualche settimana dopo, proprio Costanzo aveva criticato la scelta di Fedez e Chiara Ferragni di festeggiare i 29 anni di lui alla Carrefour. Il party organizzato all’interno del supermercato aveva fatto parecchio discutere nel nostro Paese.

Un anno dopo, il marito di Maria De Filippi prendeva, invece, le difese di Chiara Ferragni. In particolare, il conduttore difendeva l’imprenditrice digitale dagli attacchi di Flavio Briatore, il quale aveva mosso delle critiche sul lavoro di influencer e fashion blogger.