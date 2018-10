Chiara Ferragni-Fedez festa al supermercato, Costanzo: “Ragazzini viziati”

Maurizio Costanzo boccia la festa al supermercato di Chiara Ferragni e Fedez

Continua a far discutere la festa al supermercato di Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante le scuse dei diretti interessati, arrivate a poche ore dall’inizio del party, in molti hanno bocciato il comportamento del cantante e la fashion blogger. Tra i detrattori pure Maurizio Costanzo, che non ha approvato per niente l’idea di The Blonde Salad di festeggiare alla Carrefour i 29 anni del marito. Costanzo ha criticato i Ferragnez nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo Tv, bollando la coppia come “ragazzini viziati”.

Le parole di Maurizio Costanzo su Chiara Ferragni e Fedez

“Quel video girato dalla Ferragni e da Fedez mi sembra proprio una bambinata, il gesto di una coppia di ragazzini viziati”, ha esordito Maurizio Costanzo sulle pagine della rivista di Riccardo Signoretti. “Non dubito che abbiano dato in beneficenza quel cibo, però il messaggio che passa da un video del genere è che, in nome del divertimento, è tutto lecito. Ecco, non mi pare che ci sia grande originalità dietro la decisione di affittare un supermercato e ricorprirsi di uva, zucchine e pomodori. La prossima volta, lo facciano a casa loro”, ha proseguito il giornalista e conduttore, che solo qualche settimana fa ha ospitato il cantante a L’Intervista.

Fedez è tornato a parlare della vicenda del supermercato

Intanto nelle ultime ore anche Fedez è tornato a parlare della polemica sul supermercato. “Se giocare con il cibo è cosa sbagliata, dovrebbe essere sbagliato in tutti i contesti che possiamo vedere. Per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di Stato, eppure in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone e gente che spacca angurie con i pugni e standing ovation e grandi risate”, ha detto il rapper su Instagram, riferendosi agli ultimi episodi accaduti al Grande Fratello Vip e a Tu si que vales.