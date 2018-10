Fedez contro GF e Tu Si Que Vales? Nuovi retroscena sul suo compleanno

Fedez attacca il GF Vip e Tu Si Que Vales? Inaspettati retroscena sulla festa al supermercato

Fedez non ci sta e torna a parlare della tanto chiacchierata festa di compleanno svolta in un supermercato di Milano. Il noto rapper è rimasto senza parole di fronte gli attacchi ricevuti negli scorsi giorni. In un primo momento, il giovane uomo sembrava aver deciso di lasciare i social e allontanarsi da ogni altra possibile accusa da parte del web. In ogni caso, alla fine, il diretto interessato ha riattivato il suo profilo Instagram, cercando di sorvolare e andare avanti. Ad oggi, Federico Leonardo Lucia ha deciso di ritornare su quanto è accaduto e su quanto è stato detto sul suo conto, su quello di sua moglie Chiara e su quello di tutti coloro che hanno preso parte al party.

Fedez, festa di compleanno al supermercato: cibo sprecato? Il rapper sbotta, attacco al GF Vip e Tu Si Que Vales?

Fedez non è riuscito a chiudere gli occhi di fronte a ciò che ha visto andare in onda in tv negli ultimissimi giorni. Il rapper di Milano non ha potuto far altro che tornare sulla polemica del compleanno al supermercato organizzato da Chiara Ferragni. Il papà del bellissimo Leone ha raccontato attraverso delle storie condivise su Instagram ciò che si è sentito dire durante tutta la settimana. Federico ha rivelato di aver ricevuto pesanti accuse da parte degli utenti del web, di aver saputo di chiamate agli assistenti sociali con la finalità di toglierli suo figlio, fino ad arrivare anche a delle lettere agli autori di X-Factor per mandarlo definitivamente via dalla trasmissione. Ora, però, il giudice del talent-show di Sky non comprende come sia possibile che in alcuni programmi tv si lasci tranquillamente giocare con il cibo, sprecandolo in ogni modo possibile.

Grande Fratello Vip e Tu Si Que Vales, giochi con il cibo? Fedez si sfoga sui social

Fedez non comprende come per il suo compleanno sia stata aperta una polemica a dir poco imbarazzante, mentre non si dica nulla contro alcuni programmi tv che organizzano giochi con il cibo. Il diretto interessato non ha nominato alcuna trasmissione, ma il riferimento sembra portare proprio al GF Vip e a Tu SI Que Vales. Il rapper ha infatti parlato del gioco che viene spesso svolto al reality-show di Canale 5, ovvero quello delle vasche in cui viene lanciato ogni tipo di alimento. Allo stesso tempo, il ragazzo ha nominato anche uno degli spettacoli trasmessi durante lo show condotto da Belen Rodriguez, ovvero quello dell’uomo che rompe cocomeri con un pugno.