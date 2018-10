Chiara Ferragni sbotta: nuove dichiarazioni sul compleanno di Fedez

Chiara Ferragni su tutte le furie sui social: nuove dichiarazioni sul compleanno di Fedez al supermercato

Continuano le polemiche sul compleanno che Chiara Ferragni e sua suocera hanno organizzato per il loro amato Fedez. L’idea era di per sé molto originale, una cosa forse mai vista prima in Italia. Peccato che la sorpresa e l’intero party sono stati rovinati da chi si è sentito offeso per l’atteggiamento del festeggiato e dei suoi invitati. Mentre tutti si divertivano tra i corridoi e gli scaffali del negozio, sui social si è alzato un vero e proprio polverone. Sono innumerevoli le critiche che in questi giorni sono state mosse contro il noto rapper e sua moglie. La coppia è stata accusata di sprecare cibo inutilmente, di non aver alcun riguardo contro chi non può permettersi di comprarsi neanche un pasto e di non aver alcun rispetto nei confronti della fame del terzo mondo. I diretti interessati hanno chiesto scusa, ammettendo di essersi resi conto di avere un po’ esagerato. Nonostante le scuse, però, continuano ad arrivare le disapprovazioni e per questo la famosissima influencer si è vista costretta a tornare sull’accaduto.

Fedez, compleanno al supermercato: Chiara Ferragni chiede di nuovo scusa, nuove rivelazioni

Chiara Ferragni è stata nuovamente accusata per le storie apparse su Instagram durante la festa di compleanno di Fedez al supermercato. La donna ha perso la pazienza e si è vista costretta a mettere di nuovo i puntini sulle i, ribadendo nuovamente di essere dispiaciuto per il messaggio che è passato. “Dimmi cos’altro pensi io debba fare dopo aver chiesto scusa e mantenuto le promesse. Mi spiace davvero di questo hating, ma ho sbagliato e me ne prendo le conseguenze. Tutti sbagliano, si chiede scusa e si impara la lezione. O almeno io la penso così.”

Chiara Ferragni e Fedez dopo il compleanno del rapper: scuse e critiche

Insomma, Chiara e Fedez hanno fatto quel che potevano per lasciarsi alle spalle lo spiacevole evento del compleanno. I due hanno dichiarato di aver capito i loro sbagli e hanno cercato in tutti i modi di rimediare al meglio.