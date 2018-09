Fedez a L’Intervista: frecciatina a Mariano Di Vaio e la scelta su J-Ax e Rovazzi

Fedez intervista Maurizio Costanzo: cosa ha detto su Chiara Ferragni, J-Ax e Fabio Rovazzi

Fedez è tornato in tv dopo il matrimonio con Chiara Ferragni. Ospite di Maurizio Costanzo a L’Intervista, il rapper ha percorso le tappe più importanti della sua vita privata e della sua carriera. In particolare il cantante si è soffermato a parlare della neo moglie e del figlio Leone, nato lo scorso 19 marzo. Alle critiche per la troppa sovraesposizione del bambino sui social, Federico ha replicato con fermezza: “Perché devo nascondere la gioia più grande della mia vita?”. Il giurato di X Factor ci ha poi tenuto a precisare che a differenza di altri non ha aperto un profilo Instagram al neonato, come fatto da altri personaggi famosi. Parole che più di qualcuno ha collegato a Mariano Di Vaio, uno dei più importanti fashion blogger italiani, che dopo il parto della moglie Eleonora Brunacci, ha subito inaugurato degli account ai figli Nathan Leone e Leonardo Liam.

Fedez non vuole parlare dei suoi ex amici J-Ax e Fabio Rovazzi

Tra una dichiarazione e un’altra, Maurizio Costanzo ha cercato di indagare sui litigi tra Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi. Ma il marito di Chiara Ferragni è stato irremovibile: “Preferisco non dire niente”. “Vuoi dire qualcosa a loro?”, ha insistito il conduttore. “Quello che ho da dire lo dico direttamente alle persone, non nelle interviste”, ha ribattuto Federico Lucia. Quest’ultimo è poi tornato a parlare della moglie, che ha definito la sua “medicina”. “Con Chiara c’è stata subito un’affinità che era fuori dal comune. Penso che sia una persona estremamente intelligente ed estremamente positiva. Per me è stata una sorta di medicina perché io sono praticamente l’opposto, io sono una persona molto cinica”, ha spiegato l’artista.

Fedez e Chiara Ferragni: viaggio di nozze rimandato

“Quando c’è da vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto io vado verso il vuoto e il problema è che il vuoto ti può anche risucchiare, lei cerca di vedere il bene e il bello in tutto e di conseguenza riesce a godersi le cose come io non sono mai riuscito a fare prima di lei”, ha aggiunto Fedez che per il momento ha rimandato il viaggio di nozze con Chiara. The Blonde Salad è infatti impegnata con le varie settimane della moda in giro per il mondo.