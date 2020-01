Maurizio Costanzo difende Amadeus: critiche a Michelle, Bellucci e Gerini

Maurizio Costanzo dalla parte di Amadeus dopo le polemiche a Sanremo 2020

Non solo critiche e polemiche, c’è anche chi difende Amadeus e il suo Festival di Sanremo. È il caso di Maurizio Costanzo che a Un giorno da pecora, il popolare programma radiofonico di Rai Radio 1, ha pubblicamente preso le parti del collega Rai. Non solo: il marito di Maria De Filippi ha pure criticato Monica Bellucci, Claudia Gerini, Michelle Hunziker. La prima ha dato forfait all’evento nonostante fosse quasi tutto pronto mentre le seconde hanno attaccato Amadeus e il suo operato dopo le dichiarazioni trapelate in conferenza stampa sulla valletta Francesca Sofia Novello, compagna del motociclista Valentino Rossi.

Cosa ha detto Costanzo su Amadeus, Michelle Hunziker, Claudia Gerini e Monica Bellucci

“Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul ‘passo indietro’, mi pare proprio esagerata“, ha detto Maurizio Costanzo durante l’ultimo intervento radiofonico. “Amadeus ha fatto la notte di Capodanno, fa i Soliti Ignoti, ha fatto la Lotteria, ora fa Sanremo: fatelo lavorare in pace e basta!“, ha aggiunto. “La Bellucci se ne stesse in Francia e non rompesse le scatole. Claudia Gerini vorrebbe organizzare un gruppo per boicottare Sanremo? Ma che je dice la testa a questa. La verità è che la Gerini e la Hunziker chiedono la grazia per fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus“.

Maurizio Costanzo ricorda l’unica volta al Festival di Sanremo

“Io un anno sono andato a coordinare le conferenze stampa a Sanremo. Tornando a casa, ho detto “mai più nella vita”. A Sanremo si fanno chilometri camminando nei corridoi, è la cosa più stancante del mondo”, ha poi ricordato Maurizio Costanzo.