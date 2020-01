Monica Bellucci, altra doccia gelata per Amadeus: “Non sarò a Sanremo”

Monica Bellucci, doccia gelata per Amadeus: “Non sarò a Sanremo”. Il comunicato ufficiale dell’attrice, Sanremo sempre più nell’occhio del ciclone

Sarebbe stato un sogno averla sul palco dell’Ariston. E quel sogno pareva diventato realtà. Poi la doccia fredda per Amadeus: Monica Bellucci non ci sarà al 70esimo Festival di Sanremo. Lei stessa lo ha annunciato attraverso il suo ufficio stampa. A riportare la news è stata l’Ansa. L’attrice ha anche svelato il motivo del suo dietrofront, parlando di “cause maggiori”. Tuttavia i dettagli del passo indietro non sono stati resi noti. Ciò che è certo è che la kermesse 2020 è imminente e continua a essere al centro delle polemiche. Più di quelle consuete che solitamente si porta appresso.

“Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Questa la stringata nota diramata dall’ufficio stampa di Monica Bellucci che dunque non si vedrà nella cittadina ligure. E intanto su Sanremo piove sul bagnato. Le polemiche si stanno facendo roventi su due fronti: da un lato le dichiarazioni di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, dall’altro la scelta di far partecipare il rapper Junior Cally. Su entrambe le decisioni è perfino piombata la politica nostrana. Un can can mediatico e una mare di critiche che hanno investito il conduttore e in generale l’organizzazione della kermesse che si presenta ai nastri di partenza nell’occhio del ciclone.