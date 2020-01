Gossip di Platinette: Claudia Gerini è stata scartata dal Festival di Sanremo di Amadeus?

A Italia Sì spunta lo scoop che non ti aspetti. Secondo quanto rivelato da Platinette, opinionista fisso del talk show di Marco Liorni, Claudia Gerini sarebbe stata scartata dal Festival di Sanremo 2020. Non nelle vesti di co-conduttrice bensì in quelle di cantanti. A detta di Mauro Coruzzi l’ex compagna di Federico Zampaglione avrebbe presentato una canzone che non avrebbe poi superato le selezioni del direttore artistico Amadeus. E forse per questo l’attrice romana avrebbe pubblicamente attaccato il conduttore Rai e invitato tutti a boicottare la kermesse musicale in onda dal 4 all’8 febbraio. Un post che la stessa Gerini ha però poi cancellato, nonostante l’approvazione di numerose persone tra cui la collega Ambra Angiolini.

Claudia Gerini ha invitato i suoi follower a boicottare Sanremo 2020

A Italia Sì Platinette ha preso le parti di Amadeus dopo la bufera sulle dichiarazioni su Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi. E durante la sua filippica l’opinionista tv ha puntato il dito contro Claudia Gerini, che ha attaccato Amadeus per quanto dichiarato sulla giovane valletta. “Ha invitato tutti a boicottare Sanremo quando poi è venuto fuori che ha presentato una canzone al Festival e non è stata accettata”, ha spifferato Mauro Coruzzi. Un vero e proprio scoop: sarà vero? Intanto la Gerini ha cancellato nelle ultime ore il post contro Amadeus (qui potete leggerlo integralmente) per sostituirlo con uno decisamente più morbido.