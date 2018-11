Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi giurati: le polemiche fanno male

Maurizio Costanzo giudica negativamente la giuria di X Factor sostenendo che le polemiche che hanno travolto il programma rischiano di oscurare il talento dei concorrenti

Maurizio Costanzo boccia i giudici di X Factor. È infatti decisamente negativo il giudizio del giornalista e conduttore sulla giuria della nuova edizione del talent musicale. Sulla rubrica televisiva che tiene su Nuovo, Costanzo non usa mezzi termini e giudica con un 5 il programma in onda su Sky. L’insufficienza inflitta dal conduttore ad X Factor è in parte da imputare alle polemiche che quest’anno hanno travolto il programma, distogliendo l’attenzione dai veri protagonisti, ovvero i concorrenti. Dando ragione ad una lettrice che scrive alla rubrica del settimanale, Costanzo ritiene che le polemiche facciano male e alla lunga finiscano per distrarre i giudici. Il sospetto è quello che il programma cavalchi il clamore delle polemiche per suscitare attenzione e restare sulla ribalta. Quest’anno ai membri della giuria spetta un duro compito. Lodo Guenzi, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli devono infatti concentrarsi sui ragazzi e mettere da parte tutta la “caciara” mediatica. La missione non è delle più semplici dal momento che quella in onda è tra le edizioni più chiacchierate del programma.

X Factor 2018: edizione travolta dagli scandali

L’edizione 2018 di X Factor non è certo iniziata sotto una buona stella. Il programma è stato infatti travolto dal clamore per la fine della collaborazione con Asia Argento in seguito all’accusa di molestie mossa nei suoi confronti da Jimmy Bennett. L’attrice italiana è finita nell’occhio del ciclone dopo le rivelazioni fatte dal New York Times. Secondo quanto riferito da Bennett, l’attrice gli avrebbe versato un risarcimento milionario in cambio del silenzio sulle presunte molestie di cui è stato vittima quando era ancora minorenne. Di fronte allo scandalo, Sky ha deciso di allontanare Asia dal programma ma ciò non è bastato a placare le polemiche. A difendere Asia, il collega Manuel Agnelli ma anche Adriano Celentano. Mara Maionchi ha appoggiato invece la decisione di Sky.

Maurizio Costanzo: le polemiche ad X Factor distraggono i giudici

Scandali, polemiche e tanto clamore non giovano al successo di X Factor. Questo è almeno il giudizio di Maurizio Costanzo. Secondo il conduttore infatti il rischio più grande è quello di oscurare il talento dei concorrenti e distrarre i giudici dal loro ruolo. Nonostante l’aria che tira, X Factor tiene testa ai programmi concorrenti. La prima puntata dei Live ha infatti fatto registrare 1,16 milioni con 5.3% di share sul solo Sky Uno.