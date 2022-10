Mattino5: lite Signorini-Manfuso. Panicucci: “Ecco da che parte sto”

Lo studio di Mattino 5 si schiera dalla parte di Alfonso Signorini, che ieri al Grande Fratello Vip 7 ha dovuto affrontare un’accesa lite con Sara Manfuso in diretta. Inaspettatamente, l’ormai ex concorrente di questa tanto discussa settima edizione si è lasciata andare in studio a uno sfogo che ha lasciato tutti un po’ perplessi. Oggi Federica Panicucci, con i suoi ospiti, si sente di dover dare pienamente ragione al conduttore, che sicuramente non si aspettava sarebbe accaduto tutto questo.

Presente in studio dopo aver abbandonato di sua spontanea volontà la Casa di Cinecittà, Sara Manfuso ha svelato una versione dei fatti – riguardante la sua uscita – che non ha convinto quasi nessuno. In particolare, ha affrontato un argomento molto delicato, quello della violenza sessuale, che lei stessa in passato ha purtroppo subito. Ha ammesso ieri in diretta che si è sentita violata quando Giovanni Ciacci per sbaglio le ha toccato il sedere (entrambi si trovavano ancora dentro la Casa).

Signorini, dopo aver cacciato la Manfuso dallo studio, ha deciso di mandare in onda la clip in questione. Vedendo, però, il video di Sara e Ciacci al GF Vip 7 che ridono e scherzano sull’accaduto la situazione è apparsa abbastanza chiara. Commentando la puntata di ieri, giovedì 6 ottobre 2022, a Mattino 5 Federica Panicucci dà oggi tutto il suo sostegno al conduttore.

“Mi sento di essere in accordo con Alfonso Signorini, anche io non ho percepito niente di particolare”

Queste le parole della conduttrice, che come tanti telespettatori non ha avvertito nessun fastidio o imbarazzo da parte di Ciacci. Pertanto, la conclusione resta una: a detta di molti la Manfuso avrebbe strumentalizzato un tema così delicato per dare una spiegazione sul suo abbandono. In pochi, infatti, credono che sia questo il reale motivo per cui Sara ha abbandonato la Casa. A Mattino 5 interviene Patrizia Groppelli, la quale condivide questo pensiero.

“La cosa peggiore Federica secondo me è che la Manfuso è indifendibile perché ha strumentalizzato una violenza sessuale per cui tanta gente soffre… poi con una persona omosessuale… Io non penso proprio che Ciacci avesse qualsiasi intenzione, poi si vede nel video. Poi non si strumentalizzano dei problemi grossi come le violenze sessuali”

Dopo essersi lasciata andare a questo sfogo, senza alcun dubbio da evitare, la Manfuso è stata invitata da Signorini a lasciare lo studio. Inizialmente se n’è rimasta seduta sulla sua sedia, cercando ancora di portare avanti la sua tesi. Ma ecco che, dopo la pubblicità, non solo in studio mancava Sara, ma anche la sua sedia. Dunque, sembra proprio che ci sia stata una rottura netta tra Manfuso e GF Vip. Intanto, sempre nel salotto della Panicucci, Raffaello Tonon si unisce al coro.

“Se lei, poniamo non si trovasse bene nella Casa o lo trovasse controproducente per la sua carriera, andava via e diceva ‘per l’accanimento su Bellavia’. Ma cosa è andata a fare a dire una cosa del genere, quando sa che è tutto registrato, basta vedere la clip per dire che fa una figura…”

Panicucci va avanti con la sua idea e resta ferma nella sua posizione: “La reazione doveva essere immediata”. Tonon fa anche notare che dopo l’accidentale pacca sul sedere, che l’avrebbe così sconvolta, la stessa Sara ha scherzato animatamente su una futura cena tutti insieme con il marito.

Nel frattempo, spunta fuori un nuovo aggiornamento sul caso: Giovanni Ciacci avrebbe deciso di denunciare Sara Manfuso. Ecco cosa riporta The Pipol Tv su Instagram: