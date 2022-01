Mattino 5, Panicucci smaschera Alex Belli e Delia: emergono altri altarini

Continuano ad emergere, giorno dopo giorno, nuovi dettagli sulla relazione fra Delia Duran e Alex Belli, che ormai ha preso le sembianze di una vera soap opera. Dopo il tira e molla di quest’ultimo con Soleil Sorgé all’interno della casa del Grande Fratello VIP, la bella Delia come ricorderete aveva deciso a sua volta di “trovarsi altro”.

Mentre Alex Belli se la spassava all’interno della casa con l’ex Uomini e Donne, utilizzando come scusa la messa in scena di “baci cinematografici”, Delia Duran usciva con un altro. L’uomo in questione con cui la Duran era stata beccata è Carlo Cuozzo, un imprenditore 24enne di Napoli. Ed è qui che casca l’asino, perché fino a questo punto ci era stata raccontata una storia “a metà”.

Qualche dettaglio succoso in più su questa relazione clandestina e parallela di Delia Duran ce l’ha raccontato questa mattina in diretta Mattino 5. I retroscena ce li ha forniti il paparazzo Andrea Franco Alajmo, che ha seguito la vicenda. Il fotografo che ha pizzicato la Duran in atteggiamenti inequivocabili con Carlo Cuozzo ha raccontato che fra di loro, infatti, non c’è stato di certo solo un semplice bacio.

Alla conduttrice Federica Panicucci, curiosa di sapere qualche retroscena in più, Alajmo ha vuotato il sacco senza filtri. In pratica, il paparazzo ha raccontato che le effusioni fra i due sono andate avanti tutta la serata. Delia Duran e Carlo Cuozzo hanno continuato a baciarsi anche fuori dal locale. E poi chissà cos’altro hanno fatto. Quel che è certo è che hanno passato tutta la serata nel locale avvvinghiati.

Insomma, alla luce di queste dichiarazioni possiamo interpretare in modo diverso le dichiarazioni di Alex Belli. Quando Alfonso Signorini gli aveva mostrato certe immagini compromettenti, Belli aveva continuato a ripetere che si trattasse di una montatura. Ma come giustamente sottolineato dal paparazzo che ha pizzicato Delia, sta di fatto che lei ha comunque passato una serata a sbaciucchiarsi con un altro.

E come si sarà conclusa, questa benedetta serata, dunque? La domanda da parte della conduttrice era più che lecita. Su questo Alajmo non ha dubbi: “Sono andati via insieme”. Quello che sia successo dopo ce lo possiamo soltanto immaginare.