Panicucci, fuorionda. Vecchi: “Non ne vado fiero, il nostro rapporto oggi”

Quando fra due conduttori di punta volano scintille in diretta o nel backstage è comprensibile che gli occhi di tutti siano puntati nei loro confronti. E questo è esattamente quello che succede da ormai qualche tempo fra Francesco Vecchi e Federica Panicucci, i due volti di Mattino 5.

I telespettatori di Striscia la Notizia ricorderanno molto bene quel video backstage dove la conduttrice si sfogava imbestialita contro il collega. Ai tempi, Vecchi era stato accusato dalla Panicucci di prendersi decisamente troppo spazio rispetto agli accordi, andando così in qualche modo a metterla in ombra. Le parole pronunciate dalla conduttrice nel dietro le quinte non erano state particolarmente accomodanti (per usare un eufemismo) e avevano scatenato la curiosità dei telespettatori, sempre in attesa di qualche battibecco di fronte alle telecamere.

Ma questo, in realtà, non è mai realmente successo. Francesco Vecchi e Federica Panicucci, forse consapevoli di quanta attenzione il pubblico avrebbe avuto nei loro confronti, hanno sempre intrattenuto buoni rapporti. E a scene dietro alle telecamere come quelle viste a Striscia non abbiamo più assistito.

Detto questo, in una recente intervista concessa a TvBlog, Francesco Vecchi è tornato sulla questione. Il conduttore ha avuto l’occasione di chiarire la sua posizione, senza però mettere in cattiva luce in alcun modo la collega (che tra l’altro gli aveva chiesto scusa in diretta). Al contrario, nei confronti di Federica Panicucci Vecchi ha ad oggi solo parole accomodanti:

Quando l’ho salutata non ho detto io che lei non ci sarebbe stata, ma le ho semplicemente chiesto dove sarebbe andata in vacanza. Anche se non avessi detto niente, ci sarebbe stato chi avrebbe trovato conferma delle proprie convinzioni circa il nostro rapporto. Io e Federica abbiamo un rapporto di buona collaborazione e abbiamo beneficiato entrambi dei buoni risultati di Mattino Cinque.

Che ricordo avrà lasciato, invece, quel gran brutto episodio di cui si erano resi protagonisti (loro malgrado) nel 2018? Anche in questo caso, Francesco Vecchi risponde in maniera piuttosto diplomatica:

In questi anni sia io sia Federica abbiamo maturato la consapevolezza di avere avuto un giovamento reciproco all’interno della trasmissione. Io di quel tipo di episodio ne faccio volentieri a meno: non vado fiero di diventare noto perché qualcuno mi manda a quel paese. Indubbiamente però è un episodio che può permettere di farti conoscere anche come persona.

Francesco Vecchi, vi ricordiamo, sarà il padrone di casa di Mattino 5 tutto da solo fino ai primi di gennaio. Il conduttore presenterà in solitaria Mattino 5 News, format di approfondimento solo ed esclusivamente focalizzato sugli ultimi casi di cronaca. Per rivedere Mattino 5 nella sua forma originaria, comprensivo degli spazi legati al gossip spicciolo del Grande Fratello VIP, bisognerà attendere l’inizio del prossimo anno. Contrariamente ai recenti rumor, Federica Panicucci tornerà in studio a partire dal mese di gennaio. In questi ultimi giorni dell’anno, la conduttrice è impegnata a mettere a punto gli ultimi dettagli sul Capodanno di Canale 5.