Mattino 5, Del Santo si becca della “badante” e s’infuria: lite con Groppelli

Lory è stata ospite di Federica Panicucci per parlare del suo rapporto con Marco Cucolo, ma l’opinionista l’ha punzecchiata per bene

Lory Del Santo è stata ospite a Mattino 5 News stamattina, dopo la semifinale dell’Isola dei Famosi di ieri sera. Ovviamente proprio il reality è stato argomento di discussione e di confronto nello spazio condotto da Federica Panicucci. La conduttrice ha indagato anche sul malore al ristorante di Lory, che si è sentita male qualche giorno fa proprio in un locale. Ha spiegato di aver avuto brividi di freddo per tutta la notte, talmente è stata male. I suoi amici erano preoccupati e volevano passare la notte con lei, ma lei non ha voluto.

Presente in studio in veste di opinionista anche Patrizia Groppelli, che non poteva mica dimenticare il suo pungente sarcasmo a casa. No, affatto: lo porta sempre con sé e stamattina è stato motivo di scontro con Lory Del Santo. Ha cominciato a punzecchiarla quando Lory ha raccontato che la notte dopo essersi sentita male da Briatore riusciva a sentire i granchi sul letto. Sono sensazioni rimaste addosso dalle notti passate sulle spiagge in Honduras, l’ex naufraga ha detto che riusciva persino a sentire il rumore dei granchi che si avvicinavano a lei. “Avevo paura che mi aggredissero, che erano nelle coperte”, ha detto Lory.

Puntuale la Groppelli: “Cosa avevi bevuto? Sogni anche che i granchi ti vengono in piena città”. La Panicucci ha provato a interpretare la sua ospite e i granchi: “Forse avevi le allucinazioni, stavi male”. Quindi si è passati a parlare di Marco Cucolo. Ieri sera c’è stato il perdono in diretta, ma oggi Lory ha spiegato che ce l’aveva con lui per una serie di cose. L’ultimo scontro è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo una clip che ha riassunto tutto il percorso e la lite, Patrizia Groppelli ha parlato di Cucolo così:

“Cosa ti aspettavi Lory? Avete 20 anni di differenza. Cosa ti aspettavi da Marco, è un carissimo e bravissimo ragazzo ma comunque è stato con te perché voleva venire alla ribalta. Senza di te non sarebbe stato sull’Isola dei Famosi. Da fuori io posso ipotizzare una cosa del genere, io me lo ricordo quando veniva nelle trasmissioni. Tu, Marco, il vostro amore, un giorno vi lasciate, un giorno rimanete assieme”

La Del Santo ha ribattuto punto per punto, dicendo di aver lavorato per un mese per convincere Cucolo a partecipare all’Isola e che loro non si sono mai lasciati. “Tu non sei aggiornata”, le ha detto. Questo è stato solo il primo screzio fra le due. Lory forse si è sentita punzecchiata per tutto il tempo. Per esempio quando Patrizia le ha detto: “Hai un’età più avanzata rispetto a lui. Questo è un ragazzo che prima o poi dovrà spiccare il volo con una ragazza”. Lory ha replicato così: “No no assolutamente, lui ha già spiccato il volo con me”. E ha aggiunto che stanno insieme da nove anni, quindi non si è trattato di una cosa momentanea.

Federica Panicucci è andata avanti e ha affrontato con la sua ospite lo scontro con Cucolo all’Isola della settimana scorsa. E si è arrivati alla notte appena trascorsa: Marco non avrebbe voluto trascorrere la notte in hotel ed è tornato a casa. Dopo aver parlato per un po’, però, Cucolo ha ammesso di avere sonno e ha interrotto il confronto. Lei si aspettava maggiore dialogo una volta da soli a casa, ma così non è stato. Dopo aver spiegato tutto questo, Patrizia Groppelli è ripartita: “Questo non è un rapporto amoroso, è un rapporto tra madre e figlio. Tu sei lì che bacchetti”, e ha criticato Lory per aver chiesto le scuse davanti a tutta Italia da parte del compagno. Secondo lei, infatti, sarebbero bastate delle scuse in privato.

La parola che più ha infastidito la Del Santo, però, è stata “badante“. Questo le ha detto la Groppelli: “È nove anni che siete a casa, tu gli fai da cameriera e da badante, e da tutto il resto”. Lory ha risposto piccata: “Badante la fai tu a tuo marito”. La Groppelli ha spiegato che da parte sua voleva essere un complimento, visto che Lory è più grande d’età di Cucolo e non il contrario. La Del Santo è partita in quarta:

“E no adesso basta, io ho scoperto che io sono buona e all’Isola ho subito tanti attacchi falsi e maleducati. Non ho mai reagito con la verità. […] Ho sempre assorbito le falsità, adesso basta. Tienitelo per te, badante sei tu. Ma vaffangiro”

Patrizia Groppelli non è rimasta in silenzio:

“Mi sembri un po’ nervosetta, è un complimento. Allora mettila giù come babysitter. Capisco che è tre mesi che non mangio però io sono stata educata con te, però tu mi stai aggredendo. Io sono stata gentile con te”

Lory ha ribattuto ancora: “I complimenti tienili per te stessa, chiudi la bocca che fai bene. Un uomo a 30 anni non ha bisogno della babysitter. Tu mi stai aggredendo”. Lo scontro Del Santo-Groppelli a Mattino 5 si è concluso con un’altra frecciata dell’opinionista: “Tu aggredisci, come un granchio”. Stavolta però Lory non ha ribattuto e ha continuato a parlare del suo rapporto con Marco Cucolo.