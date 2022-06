Lory Del Santo si sente male al locale di Briatore: “Crampi”, il racconto

Nuova disavventura per Lory Del Santo. La showgirl ed ex naufraga della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto ormai ritorno in Italia, dopo oltre 70 giorni in Honduras, e ha ripreso la vita di tutti giorni. In seguito alla crisi con Marco Cucolo, accusato dalla stessa Del Santo di aver preferito le dinamiche del gioco alla sua compagna, la showgirl ha voluto concedersi un momento di relax. Stando a quanto riportato da Biccy.it, la scorsa sera l’ex naufraga è andata insieme a una coppia di amici al Crazy Pizza di Flavio Briatore. Ed è qui che la sua disavventura ha avuto inizio.

A svelarlo è stata la diretta interessata in esclusiva per Biccy.it, che ha confessato di essersi sentita male durante la cena. A causa del malore improvviso, la showgirl si è diretta di corsa in bagno, nel quale è rimasta rintanata per un bel po’ di tempo.

“Ho sceso le scale e mi sono sono subito sentita male. – ha svelato Lory Del Santo, proseguendo – C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, me per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio.“

Lory Del Santo ha confessato di aver trascorso molto tempo nella toilette, per via dell’inconveniente. Fortunatamente, non si è reso necessario nessun ricovero. Dopo la disavventura, infatti, l’ex naufraga 63enne ha precisato di essere tornata a casa e di aver passato l’intera notte con un piumone invernale, nonostante il caldo.

La showgirl ha tuttavia precisato che la responsabilità del suo malore non fosse dovuta alla qualità del cibo, che era “tutto molto buono“, come ha precisato. Sicuramente, molto può essere dipeso dal periodo trascorso sull’Isola, in cui le dosi di cibo erano molto più modeste. Proprio in Honduras, stando alle sue parole, Lory Del Santo avrebbe perso ben 15 kg, la cifra più alta insieme a Edoardo Tavassi.

Lory Del Santo, addio definitivo a Marco Cucolo?

Tuttavia, per l’ex naufraga non si è rivelata un’esperienza ugualmente fortunata come quella della terza edizione, datata 2005. In quell’occasione, infatti, è riuscita a trionfare, battendo Maurizio Ferrini e Maria Giovanna Elmi. Alla mancata vittoria, a peggiorare la situazione dell’ex volto di Drive In si aggiunge anche la crisi tra le e Marco Cucolo. Se l’esperienza a Pechino Express, che hanno condiviso nel 2016, sembrava averli avvicinati, l’Isola li avrebbe condotti sull’orlo della rottura. Che sia una crisi passeggera o per la coppia non c’è più alcuna speranza?