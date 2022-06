Lory Del Santo vuota il sacco: “Vi dico cos’è davvero successo con Marco”

Lory Del Santo ha lasciato Marco Cucolo in diretta tv, all’Isola dei Famosi: uno dei tanti teatrini montati a favore di telecamere oppure uno strappo reale? Diversi utenti che hanno seguito le vicende del programma timonato da Ilary Blasi pensano che la prima ipotesi sia quella che più si avvicini alla verità. D’altra parte, dopo anni e anni di reality, il pubblico ci ha fatto il callo a certe dinamiche. Di finti fidanzamenti e fittizie rotture ne è piena la storia del piccolo schermo. Eppure la regista, intervistata da The Pipol Tv, ha assicurato che la decisione presa nei confronti di Cucolo è tutt’altro che una trovata per creare scalpore.

“Vi siete lasciati?”. A domanda diretta, la Del Santo ha così replicato: “Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…” Insomma, Lory non ha minimamente intenzione di indietreggiare di un millimetro e anzi tiene a ribadire che con il giovane, con il quale ha una relazione da nove anni, al momento c’è un totale gelo.

Quando The Pipol Tv le ha domandato se non ha avuto il desiderio di contattarlo in questi giorni, ecco un’altra risposta glaciale dell’attrice: “Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi“. A questo punto è tornata a rimarcare che si è sentita tradita e lasciata sola: “Credevo e speravo che “L’isola dei famosi” fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”.

L’ex naufraga è anche tornata ad attaccare a muso duro Vladimir Luxuria che in diversi frangenti l’ha criticata. “Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene”, ha chiosato la regista. Naturalmente non poteva mancare nemmeno una bordata su alcuni suoi ex compagni d’avventura in Honduras. Le accuse sono le solite che sono già state lanciate a più riprese nelle scorse settimane: “Per non parlare dei concorrenti che hanno fatto di tutto per screditarmi. Secondo te non sarebbe stato giusto l’appoggio della persona che ami?”

Lory Del Santo: l’ultimatum a Marco Cucolo, la resa dei conti si avvicina

Sempre in riferimento a Cucolo ha inoltre svelato un aneddoto curioso: nelle scorse ore è entrata in contatto con la madre del giovane. “Ho sentito sua madre al telefono. Che per la prima volta mi ha visto veramente affranta e nervosa. Non mi fa stare bene questa situazione“, ha dichiarato la Del Santo che alla fine ha lanciato una sorta di ultimatum al compagno. Per riconquistarla dovrà essere parecchio convincente. E non è detto che ciò basterà per farla tornare sui suoi passi:

“Io credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono. Però lascio una riserva. Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo: tra me e lui finirà per sempre”.

Insomma, la resa dei conti non avverrà in privato ma in tv, nella prossima puntata del reality show. D’altra parte va ormai di moda risolvere le questioni personali sotto i riflettori del piccolo schermo.