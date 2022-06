Nervi tesi tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi durante la puntata in onda lunedì 13 giugno. Lo solite schermaglie a favor di telecamere e poi tutti amici a riflettori spenti? Assolutamente no. Le due ex naufraghe sono andate avanti a cantarsele e a suonarsele pure quando c’è stata la pubblicità, con l’attrice che ha mandato a quel paese l’influencer. Il clima tra le due donne è cominciato a farsi incandescente nel momento in cui la Tavassi ha fatto riemergere l’esilarante caso dei commenti elogiativi su Instagram che lo staff della Del Santo ha indirizzato alla stessa regista.

Se non fosse comica, la questione sarebbe tragica. “Era Lory Del Vanto in questo caso, perché si è auto elogiata, i messaggi erano tuoi ma dal contatto fake, vogliamo il nome del contatto fake”, ha detto sarcasticamente la procace romana. E ancora: “Basta? Ma cosa basta che non mi hai neanche salutato. Ilary lei non mi ha nemmeno salutato quando è entrata. Ce l’ha con me. Mi hanno chiesto di parlare, Lory, quindi esprimo la mia opinione. Dai complimenti ti stai dissociando?”.

La Del Santo ha azzardato una difesa che ha lasciato parecchi dubbi. Come si suol dire si sono sentite le unghie stridere sui vetri: “I messaggi erano veri di fan reali. Senti basta Guendalina sto parlando con Ilary di questa situazione. Se mi fai finire adesso spiego tutto quello che è successo!”.

Tutto finito? No, perché Guendalina, dopo il botta e risposta, è spuntata su Instagram ed ha raccontato che la querelle con l’ex naufraga è proseguita durante la pubblicità:

“Comunque ragazzi la cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità continuava ad essere sull’Isola senza nomination, perché sennò l’avrei nominata stasera. E alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a quel paese. Comunque stasera lei è Lory Dello Sfratto perché ha mandato via da casa Marco Cucolo. Doveva fare un po’ di copia e incolla”.

A conferma del fatto che i toni si siano alzati a telecamere spente, è trapelato un video sui social in cui si nota Lory spedire a quel paese la Tavassi (qui il fuori onda).

Perché Lory Del Santo esce con le ossa rotte dall’Isola dei Famosi

L’attrice, che dopo il ‘risotto’ dei commenti fake elogiativi doveva mettere una pezza alla vicenda, si è presentata in studio rendendosi protagonista di una performance dimenticabile. Per prima cosa ha attaccato Vladimir Luxuria, rea, a suo dire, di essere stata troppo critica nei suoi confronti. “Comunque ti perdono”, ha chiosato, venendo prontamente asfaltata dall’opinionista.

Non paga, la Del Santo si è poi avventurata in una strampalata ramanzina al fidanzato Marco Cucuolo, accusato di non aver preso le sue difese. Addirittura è arrivata a minacciare di lasciarlo in quanto ha preferito “il gioco a lei”. In questo caso è stato Nicola Savino a stroncare l’attrice. L’opinionista, esterrefatto di quanto udito, ha chiesto: “Ma davvero lo vuoi lasciare per un gioco televisivo?”. Lory ha tirato dritto. Contenta lei, contenti tutti.

Infine il patatrac dei commenti fake pubblicati dal suo staff. Naturalmente la colpa si è cercato di scaricarla a chi sta dietro all’account dell’attrice. Una domanda, però, sorge spontanea: era la prima volta che venivano usati tali trucchetti? Certo Lory, o chi per lei, non è l’unica a ricorrere a simili stratagemmi. I social pullulano di siffatte scialbe dinamiche. Fatto sta che la figuraccia è stata epica.