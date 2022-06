Lory Del Santo ha già perdonato Marco Cucolo. Ha passato le ultime settimane a parlare del tradimento del compagno, perché si è sentita tradita e abbandonata da lui quando l’hanno accusata di essere falsa all’Isola dei Famosi. Prima della sua eliminazione, infatti, Marco non ha preso in tutto e per tutto le sue difese ma ha detto che in alcune occasioni avevano ragione gli altri naufraghi. La Del Santo non ha gradito, per niente, così è andata via senza baciare il fidanzato e quando lui l’ha raggiunta nel resort, a causa di problemi di salute, hanno litigato.

Lory era così arrabbiata da non aver aiutato Marco neanche quando ha perso la valigia. Aveva promesso fuoco e fiamme per quando si sarebbero riviste, sembrava così arrabbiata da pensare di lasciarlo dopo nove anni insieme. Invece non è andata affatto così. Aveva detto che tutto sarebbe dipeso dalle parole di Cucolo quando si sarebbero rivisti, e dopo averle ascoltate ha ceduto praticamente subito. Lory Del Santo ha perdonato Cucolo, sì lo ha già perdonato.

Marco si è presentato in studio nella semifinale dell’Isola 2022 con un bel mazzo di rose rosse per riconquistare Lory. Prima che arrivasse da Ilary, Vladimir Luxuria gli è andata incontro invitandolo a ripensarci e a varcare la porta della libertà! Solo un gioco o avrebbe realmente preferito vedere Cucolo single? Ovviamente Cucolo ha dovuto parlare prima della sua esperienza e si è fermato al centro dello studio con Ilary Blasi. In cosa è cambiato? “Sicuramente una testa più funzionante”, ha risposto.

Ci ha pensato Nicola Savino a far avvicinare i due piccioncini. Ha invitato infatti la Del Santo a raggiungere Marco al centro dello studio, quindi Cucolo ha parlato così alla sua Lory:

“Voglio dire che io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire, che non sono riuscito a dire è che in questi nove anni sei stata fondamentale. Sei una donna leale, sincera, vera. Mi dispiace che questa cosa non sia arrivata e che sei stata attaccata. Io so benissimo come sei. Di questo ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato. Mi farebbe piacere ritornare con te”

Immediata la risposta, Lory Del Santo ha perdonato Marco dopo l’Isola:

“Io devo dirti una cosa, stai attento. Ti conosco, so che sei buonissimo. Io ti voglio molto bene. L’amore fa fare grandi passi avanti, ma quando una persona rimane sola tu sai benissimo che può diventare più fragile. E allora è meglio essere in due”

Lo ha baciato sulla guancia, per non rovinare il rossetto ha spiegato. Insomma è finita un po’ a tarallucci e vino, questa è la sensazione: il perdono è arrivato praticamente subitissimo. Vladimir è stata sarcastica fino alla fine: “Questa storia mi ha fatto commuovere le ascelle”. Nicola Savino è stato più pungente: “Sembra una scena di The Lady”. E non aveva mica tutti i torti…