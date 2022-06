Lory Del Santo e Marco Cucolo sono ai ferri corti. L’attrice, al momento, non ha alcuna intenzione di seppellire l’ascia di guerra nei confronti del compagno. Lei ha accusato il giovane di non averla difesa in certi frangenti all’Isola dei Famosi e di essersi schierato dalla parte di quei naufraghi che l’hanno attaccata. Lory pare che non stia scherzando e, a conferma di ciò, ha svelato un curioso aneddoto capitato nelle scorse ore; aneddoto che ben fa capire l’aria che tira nella coppia, casomai di coppia si possa ancora parlare.

Cucolo, dopo aver fatto i bagagli per lasciare L’Isola, ha preso diversi voli per rientrare in Italia. Peccato che in uno degli scali abbia perduto le valigie. Morale della favola? Alla fine è rientrato nel Bel Paese ma non ha alcunché da indossare, visto che le sue cose al momento sono rimaste in chissà quale aeroporto (ma dovrebbero essergli spedite nei prossimi giorni). L’ex naufrago attualmente si trova in hotel, in isolamento e senza abiti.

Lory Del Santo si sarà fatta intenerire dalla situazione spiacevole in cui è incappato Marco? Assolutamente no. Anzi, in esclusiva a Biccy.it, ha dichiarato che non gli spedirà alcun vestito. “Starà con l’asciugamano in hotel”, ha chiosato, ribadendo quanto già detto nei giorni scorsi, vale a dire che per ora non ha alcuna intenzione di incontrare il compagno.

“La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel. Ovviamente è in isolamento e non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi, ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito”.

Nelle scorse ore la Del Santo, sempre in riferimento al clima teso venuto a crearsi nella sua relazione, ha detto di essere rimasta profondamente delusa da Cucolo. “Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti – ha spiegato -. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”.

Da quando Marco ha lasciato l’Honduras pare che non ci sia astata alcuna telefonata con Lory. Lei stessa lo ha rimarcato, raccontando che al posto di sentire il compagno ha avuto una conversazione con sua madre. Infine ha riferito di aspettarsi un discorso convincente, di scuse, da parte di Cucolo. Se “dirà le cose giuste” forse avrà una possibilità di recuperare il rapporto, altrimenti sarà addio. “Tra me e lui finirà per sempre”, ha chiosato la regista. Lunedì, naturalmente sotto i riflettori televisivi dell’Isola dei Famosi, la resa dei conti.