Mattia Marciano e Miss Italia, una storia importante: parlano gli amici

Mattia Marciano e la fidanzata Carolina Stramare: le confidenze degli amici

Sta facendo parecchio discutere la nuova storia d’amore tra Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, e la nuova Miss Italia Carolina Stramare. Nonostante le inequivocabili foto del settimanale Chi, la coppia ha deciso di non ufficializzare ancora la relazione. Nel frattempo alcuni amici di Carolina e Mattia si sono lasciati andare a delle confidenze col settimanale Di Più Tv. Tutti parlano di un amore appena sbocciato ma già importante, tanto che l’ex corteggiatore di Desiree Popper spera di aver trovato in Carolina la donna giusta, quella con la quale mettere su famiglia. Un sogno che Marciano insegue da sempre ma che non è mai riuscito a realizzare con le sue ex fidanzate. Tra l’altro tutte popolari: Angela Nasti, Vittoria Deganello, Viktorija Mihaijlovic.

Tutti i gossip su Carolina Stramare e Mattia Marciano

“Mattia e Carolina cercano di vedersi appena possono, ma non è sempre facile: perché lei è presissima dai suoi impegni da Miss Italia in carica, su e giù per l’Italia, tra treni, aerei, eventi, ospitate in televisione e servizi fotografici. Mattia, invece, pur essendo ancora molto popolare grazie a Uomini e Donne, porta avanti con grande impegno, a Napoli, il suo lavoro di dentista, lo stesso che aveva prima di diventare famoso in tv”, hanno raccontato le persone più vicine alla nuova coppia dello spettacolo italiano. “Hanno otto anni di differenza, lei ne ha venti e lui ventotto, ma già fanno progetti importanti, malgrado la distanza che li separa per il momento“, hanno aggiunto gli amici.

Carolina Stramare aveva un debole per Mattia Marciano

Non solo: stando a quanto si legge sul settimanale Di Più Tv, Carolina Stramare ha sempre avuto un debole per Mattia Marciano. Non si è perso neppure una puntata di Uomini e Donne che vedeva il napoletano come protagonista, prima nei panni di corteggiatore poi in quelli di tronista. “Lo guardava da casa e pensava che fosse un ragazzo bellissimo e anche molto gentile, galante”, ha spifferato una fonte. Poi, come per magia, è avvenuto l’incontro nella vita reale. Un incontro avvenuto dopo la rottura improvvisa tra Carolina e Alessio, dovuta ai numerosi impegni della modella.

Carolina Stramare e Mattia Marciano sono molto legati

“Carolina e Mattia sono cresciuti in famiglie molto unite, hanno molti valori in comune. E per adesso si godono questo amore appena nato”, hanno assicurato gli amici più cari di Marciano e della Stramare. Insomma, se son rose fioriranno…