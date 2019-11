Uomini e Donne: Mattia Marciano è il nuovo fidanzato di Carolina Stramare

Uomini e Donne: l’ex tronista Mattia Marciano e Miss Italia Carolina Stramare stanno insieme

Altro che Eros Ramazzotti! Il nuovo amore di Miss Italia 2019 Carolina Stramare è l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. La verità è stata svelata dal settimanale Chi, che ha beccato la nuova coppia in giro tra sorrisi e sguardi complici. Stando a quello che rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini i due si frequentano da oltre un mese e sono inseparabili. Davanti ai paparazzi Mattia e Carolina non hanno fatto nulla per nascondere il loro amore, segno che sono pronti a uscire ufficialmente allo scoperto. La Stramare è tornata da poco single: dopo 8 mesi ha detto addio al suo fidanzato Alessio. Marciano, invece, è stato lasciato qualche mese fa da Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Le parole di Carolina Stramare sull’ex fidanzato Alessio

In una recente intervista a Diva e Donna, Miss Italia 2019 ha espresso la volontà di voler pensare solo a se stessa dopo la vittoria al concorso di bellezza ma evidentemente l’incontro con Mattia Marciano le ha fatto cambiare idea. “Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”, aveva dichiarato Carolina Stramare a proposito della sua relazione con Alessio.

Carolina Stramare ha smentito il flirt con Eros Ramazzotti

Qualche giorno fa Carolina Stramare ha seccamente smentito il presunto flirt con Eros Ramazzotti, da sempre il suo cantante preferito. Il romano si è congratulato con la 20enne per la vittoria a Miss Italia 2019 ma nulla di più.