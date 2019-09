Matteo Salvini: scontri, difese e attacchi a Live-Non è la d’Urso

Salvini a Live – Non è la d’Urso: scontro con Asia Argento, Alba Parietti, Idris e Ada D’Eusanio. Iva Zanicchi lo difende

Live – Non è la d’Urso ha iniziato la seconda puntata della stagione con il pezzo da novanta Matteo Salvini, che ha affrontato le 5 sfere. Ad affrontarlo ci sono stati Alba Parietti, Asia Argento, Idris, Alba D’Eusanio e Iva Zanicchi, tutti nomi che non hanno mai lesinato critiche dure e pubbliche (eccezion fatta per la Zanicchi) all’ex Ministro dell’Interno nonché attuale leader della Lega. Pronti via e Salvini si è seduto, facendo apparire il suo classico sorriso. Sorriso di chi è abituato ai confronti, di chi annusa la preda, di chi ha alle spalle miriadi si scontri con giornalisti e politici navigati, potenti, tutti d’un pezzo. Si comincia con Asia Argento…

Salvini: la sfida con Asia Argento e Alba Parietti

Asia Argento è tornata su uno scambio social pepato avuto con Salvini, lanciandogli un altro paio di frecciate e menzionando il “Papete beach” e il caso della “camomilla”. L’ex Ministro ci va a nozze, sfoderando i suoi cavalli di battaglia e inchiodando l’attrice quando le domanda che cosa avesse scritto su Twitter. “Salvini merd….a”, ammette Asia. Un punto per lui. Tocca ad Alba Parietti che cita il caso della bambina mostrata dal leader della Lega a Pontida. Un caso discusso, visto che Salvini disse che la minorenne faceva parte della spinosa vicenda dei bimbi di Bibbiano, mentre invece non rientrava in tale caso. Salvini si è salvato in corner, affermando che fu la madre della bimba a volere che la piccola fosse presa sul palco.

Gli interventi di Idris, Alda D’Eusanio e Iva Zanicchi

Anche Idris ha attaccato il politico sostenendo che faccia demagogia. Più affilata Alda D’Eusanio che ha sottolineato come l’ex Ministro sappia ben sfruttare i nuovi media a suo favore. “Salvini non ha bisogno di essere difeso“, ha invece detto Iva Zanicchi che ha aggiunto di averlo visto all’opera su più fronti, elogiandolo e definendolo uno stacanovista che non si ferma mai.

Dopo la puntata Alba Parietti ha pubblicato questo post