Non è la d’Urso: Alba Parietti contro il pubblico, interviene anche Barbara

Alba Parietti sbotta contro il pubblico di Live – Non è la d’Urso: interviene anche Barbara

Alba Parietti se la prende con il pubblico in studio a Live – Non è la d’Urso. In trasmissione è giunto Matteo Salvini che ha avuto uno scambio rovente di opinioni con la showgirl. I troppi applausi riservati al leader della Lega dagli spettatori presenti nel programma hanno spazientito non poco Alba che in un paio di occasioni non ha nascosto il suo disappunto, arrivando a parlare direttamente agli astanti. “Voi cosa applaudite?” ha sbottato, sostenendo che non è sensato individuare nei migranti il ‘nemico numero uno’. La Parietti ha dichiarato che sarebbe molto meglio comprendere che cosa sia lo spread per capire meglio i problemi dell’apparato pubblico. Ma non è finita qui, visto che Alba si è schierata anche quando il pubblico ha ululato su Asia Argento. Sul fatto è intervenuta anche Barbara d’Urso.

Alba Parietti al pubblico di Live-Non è la d’Urso: “Come vi permettete?”

Altro scontro in trasmissione è stato quello tra Asia Argento e Matteo Salvini. A un certo punto quest’ultimo ha interrotto l’attrice che ha chiosato: “Sono una signora, mi faccia parlare”. Dopo che è stata pronunciata la frase il pubblico ha ululato, chiaro segno di disapprovazione. “Come vi permettete? Come vi permettete?” è stato il pronto intervento di Alba. Anche Barbara d’Urso, al rientro della pubblicità, ha invitato gli spettatori a non lasciarsi più andare a simili comportamenti.

Alba Parietti pungola Salvini sul caso della bimba di Pontida

Lungo la puntata Alba Parietti ha anche citato il caso della bambina mostrata dal leader della Lega a Pontida. Un caso discusso, visto che Salvini disse che la minorenne faceva parte della spinosa vicenda dei bimbi di Bibbiano, mentre invece non rientrava in tale caso. Il politico si è salvato in corner, affermando che fu la madre della bimba a volere che la piccola fosse presa sul palco.